OTKLJUČALI SMO ZA VAS KANALE KOJE VOLITE DA GLEDATE: Prednovogodišnji poklon za mts, Supernova i m:SAT tv korisnike

I ove zime svim mts, Supernova i m:SAT televizijskim korisnicima, praznična sezona dolazi ranije nego što je očekivano. Sada već tradicionalno, kompanija Telekom Srbija pripremila je prednovogodišnji poklon u vidu otključanih brojnih dodatnih kanala i atraktivnih sadržaja iz svog video kluba. Počevši od 1. novembra, pa sve do 15. januara, gledaoci će moći da uživaju u prazničnom i najpopularnijem serijskom i filmskom, ali i drugom interesantnom sadržaju.

Dostupnost paketa Minimax Plus, Superstar i Filmbox OD nesumnjivo će popraviti raspoloženje u nadolazećim zimskim danima svim ljubiteljima najboljih domaćih i stranih akcija, komedija, trilera, drama i atraktivnog sadržaja drugih žanrova. Za sve roditelje ili one koji će to tek postati, Baby TV je pravi izbor prepun edukativnog i zanimljivog sadržaja, a biće dostupan od 10. decembra.

Možda i najzanimljivije biće na Superstar kanalu koji je spreman da i sam doprinese novogodišnjoj čaroliji. Uz standardno kvalitetan i raznovrstan sadržaj koji emituje, nove domaće serije „Bunar“ i „Šetnja sa lavom“, koja sa emitovanjem kreće tokom decembra, nateraće gledaoce da s nestrpljenjem čekaju svaku narednu epizodu.

Prava zima i novogodišnji praznici su iza ćoška, a čini se da ih korisnici mts-a, Supernove i m:SAT-a dočekuju spremniji nego ikada.

