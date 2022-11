MILENA POPOVIĆ ISPRIČALA KAKO SE ZALJUBILA U JURIĆA: Spojila nas sudbina! Otkrila i zašto je sa mreža obrisala čuvenu sliku s njim

Milena Popović gostovala je u emisiji Realna priča gde je progovorila o svom ljubavnom životu i vezi sa Igorom Jurićem.

Naime, ona se najpre dotakla njihove slike koja je digla veliku prašinu na Instagramu i time javnosti otkrila da su u vezi.

- Obrisala sam tu sliku jer zaista nisam očekivala da će biti baš takva reakcija. Ljudi su uglavnom znali i očekivala sam da će fotografija proći baš kao i svaka druga, ali sam ispala naivna i pogrešila sam. To je odjeknulo kao bomba, bilo je toliko komentara i svega da sam se odlučila da obrišem tu fotografiju. Pre svega zbog Bogdana, nije kao da krijem nešto od njega. Zna on sve, ali jednostavno sam shvatila da je previše. Ispostavilo se da ništa nisam popravila time što sam obrisala fotografiju i da se ta priča nastavila. Zajednički smo doneli odluku da zbog čitavog odjeka koja je ta veza imala u javnosti, bolje je da naš privatan život ostavimo po strani. Tako da smo odlučili da taj naš mikrosvet čuvamo samo za nas - rekla je Ivanović.

Voditeljku Isidoru Lukić interesovalo je da li bi odjek bio isti takav da je neki drugi muškarac u pitanju.

- Mislim da ne bi. To je priča koja je interesantna svima. Slažem se da je zbog naših života, ali pojedini mediji nemaju granica i zaista prave rijaliti i priču gde ne bi trebalo da je prave - istakla je Ivanović.

- Kada smo nas dvoje u pitanju to jesu tragedije, ali su neuporedive. Mislim da nešto klikne ili ne i da to ne zavisi ni od čega na ovom svetu. Tačno je jedino da se mi ne bismo nikada sreli da nam se to nije desilo što nam se desilo u životu. Neka sudbina je dovela do toga da se sretnemo, sve ostalo je ljubav. Srećna sam i nemam problem da to kažem. Mislim da zaslužujem da budem srećna kao i svaka žena na ovoj planeti i da ljudi ne treba da budu zavidni zbog toga i da me osuđuju, već savetujem i da oni pronađu sreću jer to zavisi samo od njih - rekla je Ivanović.

