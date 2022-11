PANTER MOŽE DA BUDE GODINAMA OKO NAS, A DA GA NE PRIMETIMO! Biolog o slučaju divlje mačke u Apatinu: Bilo bi blaže da je lav!

Nastavlja se potraga za famoznim panterom, a eksperti iz Zoološkog vrta se nadaju da će ga, uz stručni tim, uspavati i dovesti do svojih prostorija.

Iz Zoo-vrta poručuju da ni oni stoprocentno nisu sigurni o kojoj se životinji tačno radi, ali da su u pripravnosti kad god ima potrebe.

Gost "Pulsa Srbije" bio je Kristijan Ovari, biolog Zoo vrta Beograd, gde je rekao da ga ne bi iznenadilo da je to zapravo panter.

foto: Kurir televizija

- Mi smo uvek skeptični kada se nešto ovakvo javi, ali za ovih 19 godina koliko sam biolog, nadgledao sam se svega: otrovnih škorpija, majmuna, vukova i drugih zveri koje su se držale po kućama. Samim tim ne bih bio iznenađen da je stvarno crni panter u pitanju. Ono što je veliki problem, a nikako da izbije u fokus priče jeste da je to ilegalno držanje tih životinja, ne razmišljajući o ozbiljnim posledicama toga - rekao je Ovari, pa nastavio:

foto: Shutterstock, Ilustracija

Da je pobegao lav, kao što se desilo u Crnoj Gori, to je jedna blaža priča, to je opet divlja mačka koja živi u čoporu, to je bila mlada životinja koja je tek odbegla od kuće, bilo je teško da se locira, ali nije bilo nemoguće. Sa druge strane panteri tj. leopard je životinja koja živi solitarno, odnosno samostalno, on nije deo čopora, on gleda da se povuče, tajnovit je, skrovit je, hrani se sitnijim životinjama od sebe, on može da bude godinama oko nas, a da ga ne primetimo.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs