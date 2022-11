MOLILA SAM BOGA DA UMREM! Jezivo svedočenje Đurđine koja boluje od raka pluća: TRPELA SAM STRAŠNE BOLOVE, pila sam opijate

U Srbiji od raka pluća godišnje oboli oko 7.000 ljudi, a život izgubi oko 5.000.

Udruženje "Punim plućima" organizuje nekoliko događaja povodom novembra, meseca brobe protiv raka pluća, akcentovana je važnost preventivnih mera.

Vladan Komatina, sagovornik Kurir televizije, pričao je o svom iskustvu sa rakom pluća.

Naime, on je lekar i kad mu je otkriven rak, prognozirali su mu 6 do 12 meseci života, ali on je i dan danas među nama zahvaljujući terapiji koju prima već 4 godine.

foto: Kurir televizija

- Prvo sam saznao da imam metastaze u mozgu, pa onda da je ta metastaza poreklom iz pluća. Nakon toga sam išao na gama nož, spržena je metastaza u mozgu, a počeo sam nakon bronhoskopije i određivanja tipa tumora da primam jedinu terapiju koju sam mogao da primam, a to je imunoterapija - započeo je Komatina.

00:17 U SRBIJI GODIŠNJE OBOLI 7.000, A UMRE 5.000 LJUDI OD RAKA PLUĆA! Različiti putevi do izlečenja: Molila sam Boga da umrem!

- Da budem iskren, ja sam se i u toku dijagnostike raka pluća osećao izvanredno, bez ikakvih promena. Međutim, kada sam krenuo sa terapijom, video sam da se tumor znatno smanjuje i to me je najviše psihički obradovalo, jer nisam imao probleme sa fizičkim, već sa psihičkim stanjem, kao i moja porodica - rekao je Komatina.

Druga sagovornica, Đurđina Jovanović rekla je da njena situacija nije ista kao sa Vladanom.

foto: Kurir televizija

- Moj motiv da se prvi put obratim lekaru bio je umor. Nakon 3 godine lutanja od lekara do lekara, jedan neurolog je predložio da uradim snimak pluća koji je pokazao da imam malignitet četvrtog stadijuma, promene u jetri i plućnoj maramici. Kako je vreme prolazimo simptomi su bili sve izraženiji, nisam smela sebe u ogledalo da pogledam, nisam imala ništa da obučem, u smislu da mi je sve bilo preveliko. Želela sam da umrem, molila sam Boga da umrem zbog bolova koje sam imala, pa sam morala da pijem opijate. Zahvaljujući imunoterapiji, sada sam mnogo bolje - rekla je sagovornica.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs