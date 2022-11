KURIRI MI STALNO KAŽU: "TU SAM, SIĐITE", PA ŠTO MI PAKET NE DONESU DO VRATA: Haos na mrežama zbog objave! Je li to neko pravilo?!

Pojedine kurirske službe su, naizgled suptilno, ali zapravo vrlo značajno promenile politiku poslovanja: neki dostavljači robe izbegavaju da idu "od vrata do vrata", što je izazvalo gnev kod potrošača.

Građani se bune jer plaćaju uslugu dostave, najčešće između 300 i 400 dinara, i ne žele da svaki put silaze sa, na primer, 5. sprata zgrade po svoj paket.

O ovom problemu pokrenula se i polemika na društvenoj mreži Tviter nakon sledećeg tvita:

- Je li neko ikada ustanovio šta je fora sa kurirskim službama i sa "tu sam, siđite". Što ne donose do vrata. Je li to neko pravilo? I koja služba donosi do vrata? - napisao je korisnik u tvitu i pokrenuo lavinu komentara.

- Sin mi je radio kao kurir brze pošte tri meseca, kaže penjao se po spratovima samo starijim licima i majkama sa decom. I to najviše zbog parkinga i policije, platio par kazni, po****eo i odustao. A u gradu nemaš gde ni bicikli da nasloniš a ne da parkiraš - navodi se u prvom komentaru i otkriva jedan od razloga zbog čega pojedini kuriri to rade, dok u drugom stoji:

- Uhvatili su foru od početka korone "zbog bezbednosnih razloga" i skapirali da im je tako lakše. U pošti su skapirali da ne moraju ni do zgrade, nego em platiš dostavu, em ti naplate ležarinu, em ti odeš po nju. A ovim drugima samo kažem "Sâm sam sa decom".

Neki navode i da pojedine kurire jednostavno mrzi da dođu do vrata.

- Bratov drugar radio u jednoj kurirskoj službi i nije hteo da donese paket ženi sa bebom jer ga je mrzelo da izađe iz kombija i rekao joj je “Ostavi to dete u krevetac i siđi ili odlazim” Bez blama prepričava događaj - piše u komentaru.

Međutim, prema Zakonu o zaštiti potrošača "prodavac je dužan da potrošaču preda robu ili ispravu na osnovu koje se roba može preuzeti, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, ako nije nešto drugo ugovoreno".

- Neće se smatrati da je izvršena uredna isporuka robe na adresu koju odredi potrošač ostavljanjem robe ispred vrata kuće ili stana potrošača ili nekog drugog mesta - navodi se u pomenutom Zakonu i članu 46 i dodaje:

- Prodavac je dužan da potrošaču preda robu u količini i kvalitetu koji su ugovoreni. Kada prodavac uz prodaju robe nudi isporuku na adresu koju odredi potrošač, dužan je da robu isporuči u ugovorenom roku i ugovorenom stanju uz obaveznu pisanu potvrdu o izdavanju robe. Prodavac je dužan da na računu ili drugoj ispravi o ugovoru čitljivo i jasno napiše rok isporuke robe.

