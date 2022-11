RHMZ IZDAO UPOZORENJE ZBOG OBILNIH PADAVINA: U ovim delovima Srbije očekuje se veća količina kiše! Poznato i kada prelazi u SNEG

U Srbiji će ujutro ponegde biti kratkotrajne magle, a tokom dana umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde uz grmljavu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, tokom dana u pojačanju, naročito u planinskim predelima, a popodne i u košavskom području. Uveče i u toku noći vetar će biti u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura će biti od četiri do devet stepeni Celzijusa, a najviša od 11 stepeni na severu Vojvodine do 17 na jugu Srbije.

U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren južni vetar, od večeri u skretanju na severozapadni i u kratkotrajnom pojačanju. Najniža temperatura će biti oko devet stepeni, a najviša oko 13.

RHMZ upozorava da se od danas do ponedeljka na području Srbije očekuju obilnije padavine. Veća količina kiše u petak i subotu najpre se očekuje u severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji, a u nedelju i ponedeljak na jugu i istoku zemlje.

RHMZ najavio padavine

"Naoblačenje s kišom iz Bačke i Srema u naredna dva sata će se premeštati ka severnom i srednjem Banatu. Po kotlinama i duž rečnih dolina jugozapadne i južne Srbije magla će smanjivati vidlјivost lokalno i na manje od 100 m.

U drugoj polovini novembra česta naoblačenja s kišom. Više padavina (od 20 do 30 mm za 24 h) u petak i subotu očekuje se u severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji, dok će se u nedelјu i ponedelјak zona intenzivnih padavina izmestiti na jug i istok zemlјe.

U noći između nedelјe i ponedelјka kiša će preći u sneg u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije uz lokalno stvaranje manjeg snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm na većim visinama, a u ponedelјak tokom dana sneg je moguć i u regionu Homolјskih planina. Maksimalne temperature u većini mesta od 6 do 11 °S, a na jugu i istoku Srbije i do 15 °S. U utorak i sredu duvaće košava, a u oblasti Dinarskih planina jak jugozapadni vetar. Česta naoblačenja s kišom, na planinama i sa snegom očekuju se i u nastavku perioda", navodi se u najavi RHMZ.

RHMZ izdao upozorenje

"Do ponedelјka na području Srbije obilnije padavine. Veća količina kiše danas i sutra najpre se očekuje u severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji, dok će se u nedelјu i ponedelјak zona intenzivnih padavina izmestiti na jug i istok zemlјe.

Očekuje se da ukupna količina kiše za 4 dana u Vojvodini dostigne od 20 do 40 mm, a u ostalim krajevima od 40 do 70 mm, u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i u regionu Pomoravlјa i Homolјskih planina lokalno i više. Do ponedelјka na području Beograda očekuju se obilnije padavine sa količinom od 50 do 60 mm za 4 dana", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Zbog kiše i magle u Srbiji je danas na snazi žuti meteo alaram, što znači da verme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

