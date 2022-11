U NAREDNA 2 SATA KIŠA SE OČEKUJE U OVIM DELOVIMA SRBIJE: RHMZ najavio obilne padavine! U Beogradu već pada

U naredna dva sata naoblačenje sa kišom koje je zahvatilo Vojvodinu i Beograd proširiće se i na zapadnu Srbiju i Šumadiju, upravo je najavio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Srbiji će tokom dana biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde uz grmljavu, saopštio je RHMZ.

Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, tokom dana u pojačanju, naročito u planinskim predelima, a popodne i u košavskom području. Uveče i u toku noći vetar će biti u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura će biti od četiri do devet stepeni Celzijusa, a najviša od 11 stepeni na severu Vojvodine do 17 na jugu Srbije.

U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren južni vetar, od večeri u skretanju na severozapadni i u kratkotrajnom pojačanju. Najniža temperatura će biti oko devet stepeni, a najviša oko 13.

RHMZ upozorava da se od danas do ponedeljka na području Srbije očekuju obilnije padavine. Veća količina kiše u petak i subotu najpre se očekuje u severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji, a u nedelju i ponedeljak na jugu i istoku zemlje.

Vreme narednih dana

U subotu ujutru suvo ili sa malo kratkotrajne kiše ponegde. U toku dana novo naoblačenje sa kišom dolazi sa jugozapada i zahvata većinu krajeva. Na jugu Srbije ostaje znatno toplije nego na severu. Vetar ujutru slab severozapadni, a popodne na severu umeren severoistočni, a na jugu Srbije južni ii jugoistočni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 5°C do 9°C, a maksimalna od 7°C na severu Vojvodine do 16°C na jugu Srbije, u Vranju. Uveče kiša u većini krajeva. Temperatura u 22h od 5°C na severu do 11°C na jugu.

U nedelju oblačno sa povremenom kišom. Na severu hladnije, a na jugu toplije. U ponedeljak zahlađenje zahvata i jug Srbije uz sneg u planinama. U utorak ujutru ponegde slab mraz i suvo pre podne, a sredinom dana novo naoblačenje sa kišom dolazi sa jugozapada. U sredu i četvrtak hladnije sa kišom, a na planinama sa snegom.

