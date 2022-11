OTVORENA FRANCUSKA NEDELJA: Preko 300 zvanica na dočeku mladog francuskog vina Novi Božole

U Beogradu je juče otvorena deseta, jubilarna Francuska nedelja, u organizaciji Francusko-srpske privredne komore. Cilj Francuske nedelje je promocija istorijskih, kulturnih i poslovnih veza između Francuske i Srbije, a period njenog održavanja vezuje se za široko popularan običaj u Francuskoj - doček mladog francuskog vina Novi Božole. U periodu od 17. do 23. novembra svetla Pariza obasjaće ulice Beograda kroz niz kulturnih, edukativnih i ekonomskih događaja.

Francuska nedelja otvorena je sinoć svečanim dočekom Božolea powered by Belgrade Airport na kojem je učestvovalo preko 300 zvanica, diplomata, direktora francuskih i srpskih preduzeća, poznatih privrednika i javnih ličnosti. Zvanicama se obratio i predsednik Francusko-srpske privredne komore Dragan Stokić najavivši program Francuske nedelje. On je istakao je da je ova godina posebno važna jer slavimo jubilej, i pozvao sve da posete sajt francuskanedelja.rs i upoznaju se sa programom Francuske nedelje. Dobrodošlicu i lep provod zvanicama je poželela i direktorka Francusko-srpske privredne komore Sanja Ivanić. Ispred Ambasade Francuske, goste je pozdravio prvi savetnik Ambasade Francuske u Srbiji, gospodin Fatih Akcal, koji je podvukao značaj francusko-srpske saradnje u svim domenima i pohvalio rad Francusko-srpske privredne komore.

foto: Promo

Novi Božole (Beaujolais nouveau) je mlado francusko vino koje se konzumira odmah nakon fermentisanja. Širom Francuske se trećeg četvrtka u novembru dočekuje Novi Božole u restoranima, kafićima, uz muziku i festivalsku atmosferu. Francusko-srpska privredna komora je unazad već deset godina taj običaj prenela u Srbiju, proslavljajući ga sa partnerima i zvanicama Komore. Organizaciju Francuske nedelje ove godine su podržale najveće francuske i srpske kompanije koje već godinama posluju u Srbiji: Belgrade Airport, Saint Gobain, Veolia, Atos, Artelia, Schneider Electric, i MPC Properties.

Pored dočeka mladog francuskog vina, za zvanice Komore je istom prilikom organizovana i degustacija francuskih sireva i delikatesa, gde su razna preduzeća na posebnim štandovima izložile svoje proizvode i organizovale promocije, aktivnosti i gostima uručile poklone. Na ovom mini sajmu su se predstavili Casachok, Des petits gateaux, Home Made Company, Jaffa, L'Oreal i Lancome, Millesime, Petit Pate, Voda Voda i Vinarija Todorović. Pored toga sa svojim proizvodima su učestvovala i čuvena francuska preduzeća Mlekoprodukt (Savencia fromage & dairy), Somboled (Lactalis) i Hyatt Regency.

I ove godine je Francusko-srpska privredna komora pripremila bogat i sadržajan program.

foto: Promo

PROGRAM

Četvrtak, 17. novembar 2022

OTVARANJE FRANCUSKE NEDELJE & VEČE NOVOG BOŽOLEA powered by Belgrade Airport

Od četvrtka 17. do srede 23. Novembra 2022, 00-24h

ONLAJN SAJAM ZAPOŠLJAVANJA na adresi

Da li ste preduzeće koje je u potrazi za novim kvalitetnim kadrom? Rezervišite vaše mesto na našem Online sajmu zapošljavanja!

Da li ste u potrazi za poslom ili praksom? Posetite naš Online sajam zapošljavanja gde će se predstaviti mnogobrojna francuska i druga lokalna preduzeća. Svi posetioci biće u mogućnosti da „posete“ svaki od vrituelnih štandova kompanija, da pregledaju i apliciraju na oglase za posao, kao i da komuniciraju sa HR rukovodiocima preko chat aplikacije, i to sve na našem sajtu.

Petak, 18. novembar 2022

GASTRONOMSKA RADIONICA

U saradnji sa Home Made Company, Beograd

Gastronomsku radionicu organizovaćemo u saradnji sa kompanijom Home Made Company za odabrane članice i druge zvanice Francusko-srpske privredne komore. Ako volite francusku gastronomiju i želite da otkrijete umetnost pravljenja čuvenih makaronsa, ne smete propustiti ovu radionicu gde se spajaju različiti ukusi i veštine.

Ponedeljak, 21. novembar 2022

VINSKA RADIONICA

U saradnji sa Delice, Beograd

Zahvaljujući uvozniku francuskih vina i članu Francusko-srpske privredne komore „Delice“, odabrane zvanice imaće priliku da degustiraju probrane etikete iz raznih francuskih regija.

Utorak, 22. novembar 2022

KONFERENCIJA : Green Transition powered by MPC Properties

Ambasada Francuske i CCIFS sa zadovoljstvom najavljuju konferenciju Green Transition. Konferencija predstavlja drugu u nizu događaja projekta The quest for net Zero pokrenutog na inicijativu CCIFS kluba za održivi razvoj, a u kontekstu usklađivanja srpske privrede sa Zelenom agendom EU. Ovom prilikom biće objavljen i katalog koji će predstaviti kompanije učesnice.

Od četvrtka 17. novembra

POSLE FAKSA BIĆU powered by Schneider Electric

Online

Radionice za studente pod nazivom „Posle faksa biću... powered by Schneider Electric“ gde će prijavljeni učesnici imati priliku da sa stručnjacima iz različitih oblasti razgovaraju o svom potencijalnom zanimanju.

Od četvrtka 17. do srede 23. novembra 2022

IZLOŽBA: Uradi nešto drastično da smeće postane fantastično!

Francusko-srpska privredna komora, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, je sprovela društveno-odgovornu akciju pod nazivom Uradi nešto drastično da smeće postane fantastično! Ovom prilikom je organizovano takmičenje među školama širom Srbije gde su se se đaci četvrtih razreda angažovali oko pravljenja konstrukcija od otpada. Tokom francuske nedelje šira publika, glasaće za najlepše radove, za koje će, na kraju, đaci biti nagrađeni. Radovi će biti izloženi na više lokacija u Beogradu tokom novembra i decembra meseca.

Promo