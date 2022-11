RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJE! Ovde se očekuje velika količina padavina: Stižu košava i sneg! Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

U Srbiji će danas biti oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, na planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od tri do osam, a najviša od devet na severu do 16 stepeni na jugu Srbije.

Vetar uglavnom slab i umeren, posle podne povremeno i jak severoistočni, na istoku Srbije povremeno sa olujnim udarima, južnih pravaca.

U Beogradu će biti oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima. Najniža temperatura biće oko sedam, a najviša oko 11 stepeni.

Upozorenje na veliku količinu padavina

"Od sredine dana obilna kiša se očekuje u zapadnim, centralnim i jugozapadnim delovima Srbije uz količinu od 20 do 40 mm, a na jugozapadu lokalno i do 60 mm za 24 h. U nedelјu i ponedelјak zona intenzivnih padavina će se izmestiti ka jugu i istoku zemlјe", upozorava RHMZ.

Stižu sneg i košava

"Danas se očekuje novo jače naoblačenje koje će najintenzivniju kišu usloviti od sredine dana u zapadnim, jugozapadnim i centralnim delovima Srbije, gde se očekuje od 20 do 40 mm, a na jugozapadu lokalno i do 60 mm za 24 h. U Vojvodini je prognozirana količina od 10 do 20 mm za 24 h, dok će najmanje kiše biti na jugoistoku Srbije. Ka jugu i istoku zemlјe zona intenzivnih padavina izmestiće se u nedelјu i ponedelјak.

U noći između nedelјe i ponedelјka kiša će preći u sneg u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije uz lokalno stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm na većim visinama. Maksimalne temperature u većini mesta od 6 do 11 °S, a na jugu i istoku Srbije i do 17 °S. U utorak i sredu duvaće jaka i olujna košava, na jugu Banata i sa udarima orkanske jačine, a u oblasti Dinarskih planina jak jugozapadni vetar uz kratkotrajnu kišu.

Od četvrtka promenlјivo oblačno sa više sunčanih intervala i suvo", stoji u najavi RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Narandžasto upozorenje na snazi je za područje Šumadije, Pomoravlja i jugozapadne Srbije, a upaljeno je zbog kiše i vetra. To znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ.

U ostalim delovima Srbija danas je upaljen žuti meteo alarm zbog kiše, a u Banatu i zbog jakog vetra, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

