NA PROTEST PODRŠKE PROSVETARIMA TREBALA DA DOĐU I RODITELJI! Iz Foruma beogradskih gimnazija poručuju: ZAKON MORA DA SE PRIMENJUJE

Nakon najava predstavnika različitih sindikata i udruženja prosvetnih radnika za Kurir da će prosvetari iz cele Srbije 1. decembra izaći na ulice kako bi iskazali revolt zbog nasilja koje mnoge njihove kolege trpe od pojedinih učenika, Aleksandar Markov iz Foruma beogradskih gimnazija kaže da bi i roditelji trebalo da se pridruže tim protestnim šetnjama.

- Načelno podržavamo okupljanje kao vid protesta protiv nečega što ne sme da se dešava u školi. Na takvom skupu mesto je i roditeljima sve one dece koja su onemogućena da normalno prate nastavu zbog manjine koja nameće svoja pravila ponašanja. Nadam se da ćemo svi uspeti da se organizujemo i podržimo to - kaže Markov za Kurir i podseća da zakonsko rešenje o isključenju iz škole učenika Tehničke škole u Trsteniku koji su maltretirali nastavnicu postoji i da to samo treba da se primeni.

Aleksandar Markov foto: Printscreen YT

- Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je dobar, ali se ne primenjuje. Možemo imati i najbolji zakon, ali ako se ne primeni u praksi, on gubi svoj smisao. I da je zakon loš, ako se primeni, to daje neki rezultat. Naš zakon je dobar, ali se mora primenjivati - navodi Markov i podseća da su pre tri godine predlagali izmenu postojećeg zakona:

- Tražili smo suspenziju učenika do okončanja vaspitno-disciplinskog postupka, kao i to da se onemogući da učenik koji je u vaspitno-disciplinskom postupku pređe u drugu školu sve do njegovog okončanja. To nije ubačeno!

Podsetimo, Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije rekla je za Kurir da će u ponedeljak ministru prosvete Branku Ružiću na sastanku predočiti ideju o masovnom okupljanju i izlasku na ulice.

Kap koja je kod prosvetara prelila čašu je snimak iz Tehničke škole u Trsteniku na kojem se vidi kako učenici izmiču stolicu profesorki i smeju joj se kad je pala, ali i slučaj profesora jedne srednje škole u Kragujevcu kojeg su đaci navukli lažnim profilom na Instagramu da pomisli da se dopisuje sa ženom, pa su posle fotografiju na kojoj je samo u boksericama delili po školi i podsmevali se na račun njegovog fizičkog izgleda u Vajber grupi.

