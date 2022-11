VLADO IMA RAK DOJKE, ODSTRANJENA MU JE LEVA: Sve žene u čekaonici i ja! Pojma nisam imao da i muškarci mogu od toga da obole

Ako ste mislili da je rak dojke samo ženska stvar i da su bar muškarci zaštićeni od te pošasti - nažalost, grdno se varate. Vlado Pjevač (68) iz Beograda živi je dokaz da nije tako, a priča ovog čoveka koji je morao da uradi mastektomiju, da odstrani levu dojku zbog tumora, upozorava da neman ne bira i da na svaku "sitnicu" treba obratiti pažnju.

Bilo je to tokom prvog udara korone, s proleća 2020, u vreme dok su stariji od 65 godina još bili zatvoreni u kućama zbog čuvanja od zaražavanja. Vlado je posle jednog tuširanja sasvim slučajno otkrio baš tu "sitnicu" koja ga je odvela put strašne dijagnoze.

- Kad sam izašao iz kupatila, supruga me pita: "Vidiš li da ti je uvučena leva bradavica?" Pogledam i stvarno uvučena za nekoliko milimetara. Kaže: "To nije dobro." Sreća da je medicinska sestra u penziji, pa je to znala. Ko zna da li bih i kad to i sam primetio, a i ako bih, sigurno ne bih pridavao nikakav značaj. Kako je stariji sin stomatolog, lekar, odmah smo ga pozvali i posle toga sam hitno otišao u Institut za onkologiju. Sledi mamografija, gde se videla promena prečnika 20 mm, kao manji kliker - priča za Kurir Pjevač.

Vlado Pjevač foto: privatna arhiva

Potom mu je onkohirurg doc. dr Marko Buta uradio biopsiju, koja je potvrdila najcrnje slutnje - maligni tumor dojke. Dijagnoza je bila hormon zavisni HER2 negativni rak dojke.

- Šok! Samo saznanje da imam rak bio je veliki šok za mene. A potom i da imam rak dojke. Pojam nisam imao da i muškarci mogu da imaju rak dojke - navodi Pjevač.

Već desetak dana kasnije, tog maja 2020, usledila je i operacija, zapravo mastektomija - odstranjivanje leve dojke.

- Odstranjena mi je cela leva dojka, kao i limfne žlezde pod pazuhom. Ostala je samo koža od te dojke i veliki rez. Dr Buta mi je posle operacije rekao da sam, srećom, došao na vreme i da bi sve trebalo da bude u redu. I zaista, brzo sam se oporavio i počeo da razmišljam da imam bolest kao i svaku drugu i da moram s njom da se nosim i borim - kaže Pjevač.

I uspeo je. Išao je posle operacije 16 puta na zračenje, ali i redovno prima hormonsku terapiju. I dve godine kasnije živi normalno.

- Sve je sada leglo, počeo sam da se ponašam normalno. Nastavio sam s društvom rekreativno da igram fudbal - priča Pjevač, koga je naš poziv zatekao upravo na Institutu za onkologiju, gde je išao na kontrolu:

I MUŠKARCI MOGU IMATI GEN KAO I ANĐELINA DŽOLI Kao i kod žena, i kod muškaraca karcinom dojke može biti genetski uslovljen. - I muškarci mogu nositi BRCA1 i BRCA2 gen, koji izaziva rak dojke. Doduše, mi ih još nismo imali na tom genetskom testiranju, pa samim tim nismo imali ni preventivnu mastektoniju, koju smo radili nekim ženama koje imaju te gene. Ali i to je moguće, muškarcima odstraniti dojke ukoliko imaju BRCA gene ukoliko to žele da ne bi rizikovali da dobiju karcinom - navodi dr Buta. Podsetimo, glumica Anđelina Džoli obavila je mastektomiju obe dojke upravo zato što nosi opasne BRCA gene, koji bi mogli da dovedu do karcinoma. Iz predostrožnosti odlučila se na ovu radikalnu meru, što neretko rade i žene u Srbiji.

- Sve žene u čekaonici i ja. Ali ja sam živi dokaz da to može da se desi i muškarcima. Imao sam velike sreće da sam to ipak otkrio rano. Ali važno je da i muškarci obraćaju pažnju na dojke, da ne bude kasno, ako se ispostavi da ipak ima nešto.

foto: Zorana Jevtić

Dr Marko Buta, koji je šef odseka endokrine hirurgije na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, a čija su specijalnost hirurgija raka dojke, štitaste žlezde i melanoma, za Kurir navodi da je Vlado Pjevač, srećom, na vreme otkrio karcinom.

- Odmah smo izveli tzv. simpleks mastektomiju sa sentinelom, odstranili smo levu dojku, ali i izvadili tzv. stražare limfnih čvorova, koje smo poslali na biopsiju i na osnovu kojih se videlo da se karcinom nije proširio na limfe u pazuhu, da nema metastaza, što je bilo dobro - kaže dr Buta i dodaje:

- Rak dojke je sto puta ređi kod muškaraca nego kod žena, zato što muškarci nemaju to žlezdano tkivo koje je kod žena razvijeno i koje raste nakon puberteta, čime se spremaju za dojenje kada se ostvare kao majke. To su te mlečne žlezde, kojih muškarci nemaju mnogo. Zato je i manji rizik od raka dojke, ali ga ipak ima, što se, nažalost, vidi i po Vladu. Godišnje imam desetak novih pacijenata muškaraca s karcinomom dojke - kaže dr Buta.

Nema razlike ni u dijagnostici, u patologiji, kao ni u lečenju raka dojke kod oba pola.

- I muškarcima radimo mastektomiju ili, tamo gde je moguće, poštednu operaciju, vadimo samo tumor i tkivo oko njega, a ne celu dojku. I oni primaju hormonsku terapiju kao i žene. Sve je apsolutno isto, samo što je muškaraca manje - ističe dr Buta.

