MINISTRI U NOVOM PAZARU I TUTINU: Vučević i Gašić obišli poplavljena područja (VIDEO)

Ministar odbrane Miloš Vučević i ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić nalaze se u obilasku poplavljenih područija u Novom Pazaru i Tutinu.

Ministar Vučević poručio je da Vojska Srbije uvek uz svoj narod i u teškim situacijama.

- Mi smo na raspolaganju u koordinaciji sa ministrom Gašićem, odnosno Ministarstvom unutrašnjih poslva, Sektorom za vanredne situacije, kao i sa jedinicama lokalne samouprave u Novom Pazaru i Tutinu, da pomognemo sve ono što treba - poručuje Vučević.

Ukazao je da su u Novom Pazaru angažovali deo ljudstva i mehanizacije od strane Vojske Srbije u skladu sa zahtevom Štaba za vanredne situacije.

02:00 Ministar Miloš Vučević u Novom Pazaru

- I sa predsednikom opštine Tutin smo potvrdili da ako nešto bude trebalo da će Vojska Srbije u skladu sa svojim kapacitetima sve uraditi - dodao je Vučević.

Poručio je da mnogo zavisi od nas samih.

- Da ne gradimo objekte tamo gde nije predviđeno da se gradi, da ne bacamo otpad tamo gde nije predviđeno za odlaganje otpada, jer posle nam đavo bude kriv kada se dese neke nesreće - naglasio je Vučević.

Dodao je da ovo treba da bude opomena za sve nas.

Ministar Bratislav Gašić je naveo da je teža situacija u Tutinu nego u Novom Pazaru.

- Imali smo izvlačenje jednog automobila sa dvoje ljudi i čišćenje podruma - dodao je Gašić.

01:41 Bratislav Gašić obišao poplavljena područja!

Naveo je da se reka povukla i da u ovom trenutku imaju cilj da pomognu građanima Tutina da izvuku vodu iz podruma.

Ukazao je da je u Novom Pazaru situacija pod kontrolom.

- Ali dolazimo do problema koji su nam godinama unazad prisutni, pogotovu u poslednje vreme kada se i klima bitno promenila i u našoj zemlji, kao i u celom svetu, a to je da ne vodimo računa o našim rekama dovoljno dobro, da su nam one postala najlakša mesta za bacanje smeća i onda dolazi do zapušenja - poručio je Gašić.

Prethodno je predsednik Aleksandar Vučić, kao vrhovni komandant Vojske Srbije, izdao naređenje da se pripadnici vojske angažuju u pomoći građanima Novog Pazara i Tutina u borbi protiv vodene stihije.

U Novom Pazaru je uvedena vanredna situacija zbog odbrane od poplava.

Vučič je izdao naređenje da se svi raspoloživi kapaciteti Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova stave na raspolaganje kako bi se sanirala situacija i stavila pod kontrolu u Tutinu i Novom Pazaru.

