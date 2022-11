Black Friday weekend popusti u šoping centru Stadion

Kad čujete Black Friday, pomislite samo na popuste! Tim povodom 25, 26. i 27. novembra u šoping centru Stadion očekuju vas dani super kupovine. Ove godine moći ćete da uživate u vikendu velikih akcija, pogodnosti i to čak tri dana. Kraj novembra je idealno vreme za kupovinu, pa čak i onu prazničnu, a u našem centru imate mogućnost da nađete sve što vam je potrebno da zadovoljite kako svoje, tako i potrebe cele porodice. Očekuju vas popusti do čak 60%, te krenite da pišete listu stvari, koje niste imali prilike da kupite do sad ili ste čekali baš čuveni Crni petak. Veliki izbor artikala, od bele tehnike preko odeće do stvari za kuću vam stoji na raspolaganju po super atraktivnim cenama. Bilo da su nove ili prošlogodišnje kolekcije, nećete moći da odolite ponudi koju smo spremili za vas. Zato 25, 26. i 27. novembra budite deo Black Friday vikenda u Stadionu i priuštite sebi najbolje.

Spisak popusta će biti objavljen u sredu 23. novembra!

Čekamo vas na dobro poznatoj adresi, Zaplanjska 32!

