KOLIKO KOŠTAJU POKLONI ZA KRSNU SLAVU? Možete kupiti jedno vino od 300 dinara, ali lepši poklon bliskima KOŠTA MNOGO VIŠE (FOTO)

Period praznika, pa tako i sezona krsnih slava koje su pred nama, u nama izaziva radovanje zbog druženja s dragim osobama, ali i izbor poklona za njih. Osim odabira, problem može da bude i cena. Sve je poskupelo, pa tako i ovi darovi, te odlazak kod bliskih ljudi na slavu iziskuje malo veći izdatak.

Naime, nekada davno, na slavu se nisu nosili pokloni. Vrata kuće koja slavi bila su svima otvorena i mnogo ljudi je u jednom danu posećivalo više slavskih porodica. Naglasak je bio na tome da domaćini ugoste i lepo dočekaju goste, a ne na poklonima koje će dobiti. Danas to izgleda drugačije, pa zato svake godine iz početka moramo smišljati šta pokloniti.

I dok se na neku slavu može otići sa tek bocom nekog vina nižeg cenovnog ranga, koje se može naći na sniženju za 300 dinara, ako želite bolji poklon morate izdvojiti više novca.

Vino / Ilustracija foto: Profimedia

Primera radi, ako nekome želite da poklonite manji set koji sadrži na primer vino, kafu i ratluk, za to vam je potrebno 779 dinara. Jer, najpovoljnije vino košta 300 dinara, 200 grama kafe je 280 dinara, a kutijica ratluka od 450 grama je 199 dinara.

A ako želite malo luksuzniju varijantu, za to vam treba znatno više novca, pa i do 3000 dinara. Na primer, kvalitetnije vino košta između 1.300 i 2.000 dinara. Takođe, lepa bombonjera teško se može kupiti za manje od 700 dinara. Ako uz to dodate i bolju kafu, to je još 350 dinara. Skupa sve može tako da vas košta između 2.350 i 3.050 dinara.

Inače, poklon koji će domaćin dobiti zavisi i od toga ko ga donosi. Ne dobijamo istu vrstu poklona od kuma, od oca i majke, rodbine i od, na primer, radnih kolega. Naravno, svi možemo poneti neki od onih formalnih poklona i nećemo pogrešiti.

Ali bliskijima... za to se mora dobro birati, pa i odvojiti više vremena u potrazi za poklonom, ali i novca.

Evo još primera poklona koji se mogu kombinovati sa onim formalnim poklonima:

- Čaše i čašice

Uz flaše uvek dobro dođu i čašice za rakiju ili likere, a možete poneti i veće čaše za vino ili sok. Postoji veliki izbor takvih čaša u našim prodavnicama, na vama je da izaberete. Za to vam je potrebno od 500 do 2.000 dinara, zavisno od toga šta vam se dopada.

Rakija / Ilustracija foto: Profimedia

- Čokanj

Etno teme su sve prisutnije u svakodnevnom životu, pa su i čokanjčići ponovo popularni. Jedan ovakav poklon će domaćinu ostati kao trajan suvenir. Set flaše i čokanja u drvenom rezbarijumu u najjeftinijij opciji košta oko 2.500 dinara.

Čokanj / Ilustracija foto: Facebook Printscreen

- Stalak za tortu

Ovo je poklon koji je uvek dobrodošao za domaćicu. Jedan stalak košta između 1.500 do 2.000 dinara, i to je poklon koji znači svakoj kući.

- Podmetači za čaše

Ima ih u nekoliko oblika i boja, sa mnogo raznih verskih motiva, pa su svakako prikladan poklon za slavu. Koštaju oko 500 dinara.

- Krpa sa motivima krsnih slava

Ovo je još jedan poklon kojim možete obradovati domaćicu slave. Ne iziskuje veliko materijalno odricanje, koštaju oko 300 dinara. Takođe, i rukavica za rernu sa sličnim motivima može da se kupi za 150-200 dinara.

- Ikona

Nema slave bez slavske ikone. Ovakav poklon je nešto što ostaje zauvek u porodici. Nju najčešće kupuje kum. Pored slavske, na slavu možete poneti i ikonu Bogorodice, Gospoda Isusa Hrista ili Anđela Čuvara. Sve one su dobrodošle u svakoj srpskoj kući. Cene ikona kreću se od 2.000 pa do 14.000 dinara.

- Kandilo

Lep i prikladan slavski poklon je i kandilo. U svim crkvama možete pronaći kadila u nekoliko veličina. Ovakav poklon je i vredan i dubokog značenja, pa je idealan da ga kum daruje. Koštaju od 2.400 do 4.400 dinara.

Kandilo / Ilustracija foto: Filip Plavčić

- Biblija

Bilo da se radi o Bibliji ili nekoj knjizi koja govori o životu sveca kojeg porodica slavi, to će svakako biti prikladan i cenjen poklon. Cena za Bibliju, u eko koži, u radnji je 2.600 dinara.

Dakle, ako idete na slavu kod nekoga ko vam je blizak, za kvalitetnije vino, bombonjeru, kafu i neki poklončić pride morate odvojiti najmanje 5.000 dinara. Ako ste spremni da odvojite više para, za standardni set koji se nosi na slavu i plus na primer ikonu treba vam čak 17.000 dinara.

Ideja je mnogo, ponuda je raznovrsna, samo je poenta koliko ćete para za sve odvojiti.

Kurir.rs / S. Trajković

