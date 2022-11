BORBA SA POPLAVAMA NE PRESTAJE, A SVI ČEKAJU DA KIŠA STANE! Direktor RHMZ-a za Kurir otkrio kada će to biti: A ONDA STIŽE SNEG!

Na području Raške, Novog Pazara, Tutina, Prijepolja, na Kosovu i na severu Crne Gore, nakon obilnih padavina izlile su se reke, zbog čega je proglašena vanredna odbrana od poplava, a u Novom Pazaru čak ni osnovne i srednje škole ne rade.

Svi čekaju da kiša prestane da pada kako bi ovaj haos prestao.

Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ-a za Kurir kaže da će se to desiti tek u četvrtak. On je otkrio kakvo nas vreme čeka narednih dana:

- Potpuni prestanak padavina u Srbiji očekuje se u četvrtak, 24.novembra i suvo vreme će se zadržati do subote, 26. novembra. Danas (21.11.) dalje slabljenje intenziteta kiše. Kasnije posle podne i uveče kratkotrajni prestanak padavina i delimično razvedravanje, ali se sutra (22.11.) očekuje novo naoblačenje. Padavine će u utorak i sredu (22 - 23.11.) biti slabijeg intenziteta u odnosu na prethodni period i povremene. Na jugozapadu Srbije očekuje se od 10 do 25 mm kiše, a u ostalim krajevima od 5 do 10 mm za 2 dana - istakao je on i naglasio da nas potom od četvrtka do subote ( 24 - 26.11.) očekuje suvo i stabilno vreme.

Kiša / Ilustracija foto: Shutterstock

- Novo naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom očekuje se u toku noći između subote i nedelje - zaključio je.

Kurir.rs / S. Trajković

Bonus video

00:38 Lim je podivljao, vodostaj raste iz sata u sat