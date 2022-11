CRVENO UPOZORENJE NA SNAZI ZBOG OLUJNE KOŠAVE! RHMZ najavio orkanske udare: U ovom delu Srbije očekuje se OBILNA KIŠA

do 12 stepeni

U Srbiji će danas biti oblačno vreme s kišom, a veća količina padavina očekuje se na jugozapadu zemlje, ponegde i više od 20 milimetara, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutro će biti hladno sa slabim mrazom. Na planinama, u Vojvodini, Pomoravlju i Podunavlju duvaće jak do olujni južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima orkanske jačine. Najniža temperatura biće od minus dva do četiri stepena, a najviša dnevna od osam do 12 stepeni.

U Beogradu će vreme biti vetrovito, uz umeren do jak južni i jugoistočni vetar, povremeno sa olujnim udarima. Ujutro se očekuje slab prizemni mraz, pre podne naoblačenje, a potom povremeno slaba kiša. Najniža temperatura biće od nule do četiri, a najviša dnevna oko 10 stepeni.

Prema merenjima RHMZ najhladnije ovog jutra bilo je u Sjenici (-2), dok je u Valjevu i Zaječaru živa u termometru bila jedan stepen ispod nule.

Oprez zbog magle

"Tokom jutra po kotlinama i duž rečnih dolina jugozapadne i južne Srbije mestimično magla, koja će smanjivati vidlјivost lokalno i na manje od 100 m. Južni i jugoistočni vetar u postepenom pojačanju", najavio je RHMZ.

Upozorenje na olujnu i orkansku košavu

"Danas će na planinama, u Vojvodini, Podunavlјu i Pomoravlјu duvati jak i olujni južni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata povremeno dostizati udare orkanske jačine (preko 28 m/s). Vetar će sutra ujutro i pre podne biti u slablјenju. Danas će na području Beograda duvati jak i olujni jugoistočni vetar, koji će sutra ujutru biti u postepenom slablјenju.", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Zbog jakog vetra crveni meteo alarm upaljen je u Banatu, što znači da vreme može biti vrlo opasno!

"Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi, navodi RHMZ.

U Pomoravlju je na snazi narandžasti meteo alarm zbog vetra i žuti zbog magle. U ostalim delovima Srbije upaljen je žuti meteo alarm zbog magle, vetra ali i kiše.

