HEROJ MILENKO NA KURIR TV! Kad sam video majku s decom i nepomične noge u prevrnutom automobilu, PRESEKAO SAM SE

Kada je reč o saosećajnosti srpskog naroda, nije retkost da se pojavi priča koja dokazuje da Srbija ima super heroje, zapravo ljude koji su brižni I koji su voljni da pomognu u situacijama kada je ta pomoć nekome najpotrebnija.

U jednoj katastrofalnoj situaciji, čovek je zastao kako bi pomogao drugima, ali u ovom događaju nije bio sam. Bilo je ovde nekoliko superheroja koji su spasili jednu porodicu.

Čitaoci Kurira mogli su već da pročitaju kako je život ispisao novu dramu na novosadskom autoputu. Dva mladića koja su prolazila pored mesta saobraćajne nesreće su odmah zastala kako bi pritekla u pomoć porodici koja je bila okrenuta naglavačke u automobilu koji je završio na krovu.

Zapravo, žena koja je bila u automobilu je kontaktirala Kurir kako bi uspela da lično da se zahvali spasiocima. Hrabra trojica, dva prijatelja I još jedan vozač koji je zastao da pomogne su timski uspeli da izvuku putnike iz vozila, pozovu na vreme hitnu pomoć i policiju, ali I da budu dovoljno skromni da se ne proglašavaju herojima, već da smatraju da su obavili svoju moralnu dužnost.

Gost Redakcije bio je Milenko Kuzmanović, jedan od dvojice prijatelja koji su se vratili automobilom da pomognu porodici da izađe iz slupanog automobila.

- Na početku bih citirao Mešu Selimovića koji je u knjizi "Derviš i smrt" napisao da je dužnost svih nas da pomognemo i nepoznatom čoveku. MI smo se vraćali s moje vikendice, sve je bilo uobičajeno do tog trenutka. Vozio sam auto i pogled me je povukao u levo. Video sa da se auto dimi, da je na krovu i da mu se točak vrti. Nije bilo puno razmišljanja, skrenuo sam, vozio u kontrasmeru kako bih stigao. Još jedan čovek je stao i on je pokušavao da preskoči bankinu - priča MIlenko.

Opisao je trenutak koji je bio najdramatičniji u akciji spasavanja.

- Osim te vožnje u kontrasmeru nismo ugrozili sebe. Prvi sam prišao i krenuo sa suvozačeve strane. Tad sam se presekao jer sam video nepomične noge. Prešao sam na drugu stranu i nekako otvorio vrata. Kad sam ugledao ženu, laknulo mi je. Video sam da se svi pomeraju.

- Drugi gospodin od nas četvoro doneo nam je vodu kako bismo ih umili. Prvo su stigli policajci, pa Hitna pomoć, vrlo brzo. Svi su bili srećni što su prošli samo s malim ogrebotinama.

Milenko priča i kako je saznao da ga žena koju je spasio traži da mu se zahvali.

- Prijatelj mi je poslao članak s vašeg portala, zaista sam bio u šoku. Nisam očekivao da će se javiti. Smatram da je moj postupak normalan, veruem da bi svi tako uradili. Nismo se još videli, očekujem da se javi.

Detaljno se prisetio i kako je tekao njihov razgovor na mestu nezgode.

- Razgovarali smo, zato je zapamtila da sam sa Slavije, rekla mi je da je s Novog Beograda. Bila je iznenađena otkud nap auto u kontrasmeru, bilo je jasno da je u šoku. Koliko sam shvatio da ju je neki dečko isekao kad je video da se pogrešno isključuje sa autoputa.

Za kraj, Milenko je rekao i kakve su reakcije njegovih prijatelja

- Šerovao sam članak, komentari su da se od mene ništa manje nije očekivalo. Ljudi znaju šta radim i koliko nisam normalan - u šali zaključuje Mihajo Kuzmanović.

