PAROH VOŽDOVAČKI GLIGORIJE PRIMETIO OVU DUHOVNU TEGOBU KOD NARODA: Nismo ni svesni da se to osećanje useljava u nas

BEOGRAD - Gligorije Marković, sveštenik Crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene s Voždovca istakao je da mesto na kome živimo i služba kakvu vrši, daju uvid u to koliko su ljudi gnevni, dugi niz godina. To se, kako kaže, ne primećuje, i ljudi nisu svesni da se to osećanje useljava u njih.

On je to osećanje nazvao duhovnom tegobom.

To ide u dve krajnosti, u očajanje i vrstu raskalašne radosti koja nema veze sa pravim postavkama duše, rekao je, dodajući da svetu nedostaje osmeh i ljubaznost.

foto: TV Pink Printscreen

- Svaki čovek na sopstvenim vrednostima postavlja stvari, i shvatamo da je to neodrživo stanje. Čovek se uvek obnavlja, počevši od kupanja, umivanja... Slično je i sa unutrašnjosti. Kao što se čistimo spolja, tako i iznutra - kazao je sveštenik gostujući u jutarnjem programu TV Pink.

- Mi verujemo u Boga koji je došao u svet da donese dobro, dodao je.

- U životu zapatimo ono što nismo želeli da ponesemo, i borba sa samim sobom je početak svih drugih borbi.

foto: Marina Lopičić

Nada koju Hristos pruža, vezuje se za jedan preobražaj sveta iznutra - navodi sveštenik.

Kurir.rs/TV Pink