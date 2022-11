ŠOK ISPOVEST TOME FILE ZA KURIR TV: Mog oca je u logoru spaslo čudo! Govorio o pola veka braka i OTKRIO DETALJ O ŽENI I ČERČILU

U jutarnjem programu Kurir televizije gostovao je poznati advokat Toma Fila, koji je tom prilikom izneo do sada nepoznate i veoma zanimljive detalje iz svog burnog života. Fila je prvo ispričao kako se rodio ne kao Fila već kao Filović.

- Moj otac da bi mogao da se zaposli u državnoj službi morao je da ima prezime na ić. I tada je postao Filota Filović. Rodio sam se u Bitolju, jer je moja majka tamo prebegla iz Beograda. Njenog oca koji je bio mason Nemci su odmah 6. aprila u 1941. u Beogradu uhvatili i streljali - ispričao je Fila.

foto: Kurir televizija

- Majka je mislila da će u Bitolju biti bezbednije, međutim, tamo su bili Bugari. Oni su svakoga ko se preziva na ić vraćali za Beograd. Dozvolili su joj da se porodi i poslali je nazad. Tako sam se ja rodio kao Toma Filović, što sam i ostao sve do rata.

Iz svoje mladosti, kako kaže, najradije se seća gimnazije

- Pamtim gimnaziju. Ja sam poslednja generacija koja je išla od prvog do osmog razreda. U trećem razredu su nas pomešali sa devojčicama, pa su nam govorili šta u njihovom prisustvu smemo, a šta ne smemo da radimo. U sedmom razredu smo postali nerazdvojni. Onda nas je fakultet razdvojio.

Fila kaže da je u mladosti bio jako nestašan, a naveo je i primer jednog svog nestašluka:

foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

- Kada sam odrastao majka mi je govorila da ne postoji čovek u Bitolju koji me, kad sam bio mali, nije izudarao. Na primer, ja sam želeo da bacam ribe koje se su se prodavale na pijaci. Uzmem ribu i bacim je i prodavac me naravno udari.

Njegov otac, takođe ugledni advokat, bio je protiv toga da on studira prava.

- Moj otac nije želeo da studiram prava, jer je znao da ću da se takmičim da njim. Procenio je da u toj borbi neću pobediti - kaže Fila.

01:47 TOMA FILA ZA KURIR TV: MOG OCA JE U LOGORU SPASLO ČUDO! Advokat otkriva nepoznate detalje iz života, A EVO ŠTA JE REKAO O ČERČILU

On je istakao da je bio okružen ljudima koji su mu pomagali, a među njima posebno mesto zauzima njegova supruga.

- U mom životu mnogo ljudi me je čuvalo. Najviše moja supruga. Pre neki dan smo proslavili 50 godina smo braka. Ona stalno ponavlja jednu anegdotu vezanu za Čerčila i njegovu ženu, a ta anegdota glasi ovako:

- Sedi Čerčil sa suprugom u vindzorskom parku. Pored njih prolazi baštovan koji je sekao žbunje. Žena pokazuje na baštovana i kaže Čerčilu taj mi se udvarao kad sam imala 18 godina. "Da si prihvatila sad bi bila gospođa baštovanica" kaže Čerčil, a ona mu odgovara: " Ne, nego bi on sada bio predsednik vlade." Eto to je uloga moje žene. Bila je uvek tu za mene u najtežim situacjama i da nje nije bilo ne bih bio to što jesam - kaže Fila.

Poznati advokat ispričao je kako je njegov otac počeo da slavi svetog Nikolu.

Nemci su mog oca poslali u logor, a potom u gasnu komoru. Tog dana kada je trebalo da bude pogubljen nestalo je gasa. Kad je logor oslobođen, on je počeo da slavi svetog Nikolu, jer je tog dana kada ga je nestašica gasa spasla od pogubljenja bio praznik Svetog Nikole - ispričao je advokat.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud