UČENICI SNIMAK NASILJA NAD PROFESORKOM PRVO POSLALI NJENOM SINU?! Isplivali novi detalji iz škole u Trsteniku UŽAS POSTAO JOŠ VEĆI

Predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić otkrio je nove detalje o slučaju napada na profesorku u trsteničkoj srednjoj školi koji je zapravo prijavio njen sin, takođe, učenik te ustanove.

Antić ima saznanja da je za vreme časa, tokom kog je profesorka bila napadnuta od strane svojih učenika, njen sin bio u učionici koja se nalazila preko puta.

- Prema mojim saznanjima učenici su snimak napada na profesorku prvo poslali njenom sinu koji je bio u učionici preko puta. Profesorka nije htela da prijavi učenike, međutim, njen sin ju je odmah nakon toga odveo do ambulante, a tamo je usput sreo direktora škole i prijavio mu ceo slučaj. Direktor je zatim sazvao Nastavničko veće i pozvao policiju i njima sve prijavio i dostavio materijal, a profesorku naterao da da izjavu policiji jer je uvideo da je situacija ozbiljna. Kako sam saznao njen sin je jako dobar dečko i ima primerno vladanje - priča Antić.

Na snimku iz Trstenika koji je užasnuo Srbiju, podsetimo, vidi se kako je profesorki jedan učenik izmakao stolicu na kojoj je sedela dok je drugi snimao telefonom i smejao se se njenom padu sa još jednim prisutnim đakom, a zatim su sve to objavili ina internetu.

Nastavničko veće koje će dati predlog o kazni sastaje se sutra, a direktor će nakon toga doneti konačnu odluku. U medijma se pojavila i informacija da je jedan od roditelja nakon incidenta tvrdio da je njegov sin neuračunljiv. Iz Školske uprave Kruševac kažu da su upoznati sa tim.

- To je učenik koji je pomerio stolicu profesorki nakon čega je pala. Sada ispitujemo da li je psiho-pedagoška služba bila upućena u to. Kako nam je direkor škole Milan Glidžić objasnio, pedagog škole ništa nije znao o tome, pa se mora utvrditi da li je to uopšte tačno - objašnjavaju iz uprave.

Predsednik Foruma Milorad Antić ocenjuje to kao pokušaj opravdanja što se i ranije dešavalo u drugim slučajevima.

- Ta priča ne pije vodu jer je učenik morao da dobije lekarsko uverenje da je zdrav kako bi uopšte mogao da pohađa školu, a to znači da je prošao lekarski pregled. Ako se zaista desio takav ispad lekar koji mu je dao uverenje treba da odgovara - priča Antić.

