MARINA JE U SAUDIJSKU ARABIJU OTIŠLA SAMA I NE ŽELI DA SE VRATI: Otkrila kako živi: Nekada nije lako

Marina radi u Saudijskoj Arabiji kao stjuardesa, a o povratku u Srbiju trenutno ne razmišlja. Odlazak u Arabiju omogućila joj je profesija kojom je oduvek želela da se bavi, te je zbog toga upisala Vazduhoplovnu akademiju, nakon čega je aplicirala za posao stjuardese.

Marina je rodom iz mesta Kusadak kod Smederevske Palanke i dugo istraživala kulturu Saudijske Arabije, kao i sve vezano za ovu zemlju. Ubrzo je shvatila da želi da ide tamo, te je sa 23 godine krenula na put.

"Nekada nije lako, ali treba raditi na sebi i biti uporan. Nikada nisam pomislila da bih postala stjuardesa Saudia-e Airline, u zemlji koja je potpuno drugačija od naše. Tako istražujući samu zemlju, religiju i kulturu njihovog naroda, odlučila sam da odem sa 23 godine u Saudijsku Arabiju", objasnila je ona svojevremeno.

Marina živi u Saudijskoj Arabiji, a ukoliko bi se vratila, odlučila bi da pokrene sopstveni biznis od koga će moći da zarađuje. Uvreženo je mišljenje da su Arapi veoma rigorozni, te da boravak tamo i nije baš bezbedan. Međutim, Marina je otkrila da su veoma družljubivi, kao i da se njihov život dosta razlikuje od našeg.

"Što se života u Saudijskoj Arabiji tiče, potpuno je drugačije od načina života u Srbiji. To je jako smiren, religiozan i dobroćudan svet. Iako sam sama otišla tamo, uvek sam se osećala sigurno i bezbedno bez osećaja nepripadnosti. Arapi se ponašaju prema svima jednako, kao da smo svi braća i sestre iz celog sveta, a to je jedan divan osećaj. Mnogi ljudi ne bi poverovali u to ali treba otići, videti i uveriti se i sam, a zatim govoriti o bilo čemu", otkrila je ona i dodala:

Mogućnost napredovanja, visoki prihodi, kao i dobri uslovi uticali su na to da Marina poželi da svoj život nastavi upravo tamo.

"U Saudijskoj Arabiji sam, u odnosu na Srbiju, dobila stalan posao sa redovnim primanjima uz mogućnost napredovanja. Svakako se dobija i smeštaj jer to sleduje uz aviokompaniju, pa jedine troškove koje imamo za hranu. Sve ostalo je obezbeđeno", naglašava ona.

Marina ističe da su Arapi oduševljeni načinom života u Srbiji i našim mentalitetom. Marini je tamo život zanimljiviji, ali ističe da ne treba zaboraviti svoje poreklo i da je lepo znati da nas neko kući voli i čeka.

"Kada uporedim život koji sam imala u Srbiji i ovaj sada, definitivno je ovde mnogo zanimljivije uz posao koji volim i finansijsku stabilnost koju osećam. Samo treba znati odakle potičemo, ko nas voli i čeka kada se vratimo i biti svestan svoje unutrašnje vrednosti. To je nešto sto je uvek tu i što ipak nema cenu", objasnila je ona.

Takođe, ističe da je vera u sebe najbitnija, kao i da je sva snaga u nama.

"Bez obzira na sve, treba napraviti taj balans i uživati u svemu što nam život pruža sa što manje stresa, više radosti i vere u sebe, a sa fokusom na nas same i svet će se promeniti na bolje. Sva snaga je u nama, bez obzira na okolnosti", zaključila je ona za portal Danas.

