"ŠTEDNJA JE KAO DIJETA, NEKO VREME NE JEDETE, PA SE VRATITE NA STARO!" Uzelac: Nije problem početi, nego se uvek pridržavati

U emisiji Puls Srbije na Kurir TV gostovao je Dušan Uzelac, sa portala Kamatica. On je govorio o tome da li je i na koji način moguće uštedeti koji dinar u eri opšteg poskupljenja.

- Kada se opredelimo za štednju to je već jedna promena razmišljanja. Ja to često poredim sa dijetom. Koliko smo uspešni u dijeti toliko ćemo biti uspešni i u štednji. Kao i kada ste na dijeti, to vas uglavnom drži nekih nedelju ili dve, a onda nastaje pakao. Počnete ponovo da jedete on što niste jeli, ponovo trošite na ono na šta niste trošili - objašnjava Uzelac.

foto: Kurir Televizija

On smatra da je za uspešnu štednju potrebno pametno raspolaganje finansijama i to tokom cele godine.

- Kada mi ispravno jedemo, balansirano jedemo, onda nema potrebe ni da korogujemo tu ishranu, tj. da držimo dijetu. Isto tako, ako pravilno raspolažemo finansijama tokom cele godine, onda nećemo imati probleme ni na crni petak ni za novu godinu ni kad dođe letovanje. Štednja je rezultat upravljanja novcem. Poenta je da trošite manje nego što zarađujete - rekao je Uzelac i dodao da štednja ne može biti uspešna kao rezultat trenutne odluke:

foto: Profimedia

- Pogrešno je da ako do sad niste štedeli kažete, e sad ću da štedim! To je kao u sportu. Šta je nekome problem da legne na pod i uradi par sklekova i trbušnjaka? Ali postoji problem discipline da se to redovno radi. I napredak u vežbanju se postiže postepeno. Nemoguće je da vi uđete u teretanu i domah podignete teg od 300 kilograma. Tako je nemoguće i da kažete od danas ću da štedim.

Uzelac tvrdi da je, kako se novac uštedeo potrebno steći određene navike i da je neophodno pridržavati ih se neprekidno u kontinuitetu.

- Potrebno je da steknemo određene navike kako bismo se disciplinovali. Na primer, ko danas sedne da pogleda račune, sve sabere i vidi na čemu je. To su sve dosadne stvari, kao što su i dosadne vežbe u teretani, ali tako se razvija disciplina kojom se onda utiče na smanjenje iracionalne potrošnje. Kada steknete disciplinu neka gomila ušteđenog novca će se u nekom trenutku sigurno pojaviti - zaključio je Uzelac.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud