POMOZITE OGNJENU DA OZDRAVI I POBEDI UTAKMICU ŽIVOTA! Dečaku iz Beograda neophodna pomoć za transplantaciju koštane srži

Petnaestogodišnji Ognjen Kapata iz Beograda pre samo tri meseca saznao je da boluje od akutne limfoblastne leukemije veoma visokog rizika. Rešenje je - odlazak u Bolonju na transplantaciju matičnih ćelija, a to košta 270.000 evra, a do sada je prikupljena polovina.

Ta operacija, kako procenjuju lekari, mogla bi ne samo da ga spasi, već da omogući da se bolest nikada više ne vrati.

Umesto na košarkaškom terenu, na kom je kao sportista redovno provodio vreme, ili u Sportskoj gimnaziji koju je pre pola godine upisao, Ognjen je još jedan dan proveo u Institutu za majku i dete u Beogradu. Redovno prima hemioterapiju i nada se da će što pre moći da krene put Bolonje po svoj lek. U bolničkoj sobi sa njim, i kao roditelj, ali i podrška i najbolji prijatelj, 24 sata dnevno je mama Radmila.

- Ja mu pomažem oko svega, donosim mu da jede, jer on je prikačen na te sve lekove i nezgodno je da se mnogo kreće. Svaki roditelj želi svom detetu da pruži najveću šansu, ja moram tako da kažem, da preživi - rekla je Radmila Kapata, Ognjenova mama.

foto: Kurir Televizija

I preživeće, uvereni smo svi oko njega, ali pre svega Ognjen. Veseo je, nasmejan i siguran da će se izlečiti, priča nam njegova mama.

- Kad mu kažu koje sve od hemioterapija nuspojave mogu da se dese, on kaže "neće to meni biti". Ja nekad kažem, kad me pitaju kako je Ognjen, ja kažem pa bolje je nego mi odrasli, zaista je hrabar - navela je majka.

Od potrebnih 270.000 evra koji pokrivaju troškove pronalaženja donora matičnih ćelija, same transplantacije i lečenja nakon toga, do sada je prikupljena polovina.

foto: Kurir Televizija

Ono što svakako svi možemo da uradimo je da pošaljemo 1374 na 3030 i barem na taj način pomognemo Ognjenu da pobedi u najvažnijoj životnoj utakmici.

Pomozimo Ognjenu!

Ognjenu možete pomoći slanjem SMS poruke sa brojem 1374 na 3030 ili uplatom na dinarski račun: 160-6000001468268-15

Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod

*Pristupite preko vaše mBanking aplikacije i skenirajte kod sa ekrana. Iznos je podešen na 1000 RSD, a korekcija iznosa se može uraditi u samoj aplikaciji.

Uplatom na devizni račun:

160-6000001468451-48

IBAN:

RS35160600000146845148

SWIFT/BIC:

DBDBRSBG

