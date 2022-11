ALKOHOLIČAR DIVLJAČKI TUKAO DVE MALOLETNE ĆERKE! Majka otkrila jezive detalje: ZVAO IH JE PROSTITUTKAMA, JEDNA DOBILA POTRES MOZGA

Veoma čest okidač koji dovodi do nasilja u porodici je alkohol. U takvim situacijama, nasilnik često ne bira na kome će iskaliti bes, pa su neretko žrtve i deca. Bolno i traumatično iskustvo koje je doživljavala godinama podelila je u razgovoru sa novinarkom Kurira Nevenom Topličić, žrtva porodičnog nasilja,

Govoreći o svom suprugu, alkoholičaru i nasilniku, rekla je:

- On ima zabranu prilaska još 3 godine i oduzeto mu je roditeljsko pravo na duže vreme, ali on je alkoholičar pa se nikad ne zna. Najviše se plašim za svoju decu.

Prvi slučaj fizičkog nasilja koje su doživele ona i njena ćerka dogodio se 2011. godine.

- Bio je nasilan prema mojoj ćerki iz prvog braka, koja je bila dete za primer. On je mene udario kada sam stala u odbranu ćerke - rekla je žena.

Ona je potom ispričala kako su se se događali brutalni nasilni ispadi njenog supruga.

- On povremeno dođe kući, dvaput godišnje, jer živi u Rusiji. Jednom kada je došao, moja ćerka je bila na onlajn nastavi, a on ne zna šta to znači. Kada je video da sedi za računarom, počeo je da baca sve pred sobom uključujući i kompjuter - rekla je žena, a potom je opisala drugi slučaj:

- Prvog jaunara, ja sam postavila sto za ručak. Svi smo bili prisutni. On je za stolom rekao mojoj ćerki: "Ti slabo znaš ruski." Ona mu je odgovorila da znanje ruskog nije njen prioritet, već da uči engleski koji joj je potrebniji s obzrom na njene planove za budućnost. On je uziknuo: "Kakav engleski!" - i počeo da je udara pesnicama po glavi.

foto: Shutterstock

Dete je palo. To je bilo užasno. Ja sam skočila da ga zaustavim, ćerka je pobegla u svoju sobu i onda je udario mene. Doviknula sam drugom detetu da pozove policiju što je ona i učinila. Policija je došla, a on je dobio zabranu prilaska na mesec dana.

Zlostavljanje se nakon mesec dana nastavilo.

- On je odmah došao posle mesec dana i rekao da više neće da se vrati. Posle osam meseci me je zvao i rekao da moja deca i ja izađemo iz kuće. Kada sam ga pitala zašto, odgovorio je da moja ćerka iz prvog braka i ja jednostavno ne možemo više tu da stanujemo. Ja sam uložila u tu kuću i nisam htela da ostavim dete na ulici. Inače, moja ćerka je, nakon poslednjeg prebijanja, dobila potres mozga - rekla je žrtva nasilja.

Potom je usledio i treći slučaj.

- Posle je on došao kući i nedelju dana je sve bilo dobro. Sporazumeli smo se da zbog dece živimo pod istim krovom, ali nisam mnogo sa njim komunicirala. Jedno veče ja sam došla sa posla i primila telefonski poziv kada sam obaveštena da mi je brat doživeo šlog.

Moj suprug je došao i počeo da viče i da mi prebacuje zašto ja pričam telefonom. Nije podnosio da vodim telefonske razgovore.Tada je došla i moja ćerka, a on ju je pitao - gde si bila prostitutko?! Dete ima 12 godina! Moja druga ćerka je to čula i krenula stepenicama ka nama. Kad je ugledao viknuo je - Šta ti hoćeš prostitutko?! - i tako je jako udario nogom da je dete palo i skotrljalo se niz stepenice.

Žena kaže da su deca danas dobro, ali da strahuju da bi nasilje moglo da se ponovi.

- Deca su danas dobro, ali su u velikom strahu. Pre godinu dana sam podnela zahtev za razvod braka. On ima zabranu prilaska, ali u ovakvim slučajevima nikada niste sigurni - rekla je žena.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud