STIŽE NAM ZIMA IZ RUSIJE: Velika promena vremena očekuje nas u sledećih 10 dana

U petak posle hladnog jutra koje će ponegde doneti slab mraz u toku dana malo do umereno oblačno, suvo i malo toplije. Krajem dana novo povećanje oblačnosti. Vetar će biti slab. Jutarnji minimum do -1 do +5 stepeni Celzijusa, a dnevni maksimum od +6 do +13 stepeni Celzijusa, stoji u najnovijoj prognozi meteorologa Marka Čubrila.

- Za vikend će se nad prostorom Sicilije nalazi slab ciklon, dok će ka nama sa severoistoka prodirati nova količina hladnog vazduha. Preovlađivaće umereno do znatno oblačno vreme - navodi Čubrilo. Međutim, padavine se uglavnom očekuju nad središnjim, južnim i jugoistočnim delovima regiona. Snežna granica na oko 700 metara nadmorske visine.

Duvaće severoistočni i severni vetar. Dnevni maksimum od +3 na jugoistoku do oko +8 ponegde na severozapadu regiona gde može biti i sunčanih intervala. Duž Jadrana oblačno uz kišu povremeno, uglavnom nad središnjem i južnom Jadranu, stoji u prognozi.

- Početkom sledeće nedelje modelii simuliraju dalje jačanje anticiklona sa jezgrom nad zapadom Rusije. Po uticajem tog sisetma ka nama će sa istoka strujati suv i umereno hladan vazduh te će do oko 05.12. verovatno preovlađivati suvo i umereno hladno vreme. Samo bi oko 01.12. po uticajem još jednog slabog ciklona sa centrom nad jugom Italije duž obale Jadrana i na zapadu regiona moglo biti padavina - prognozira meteorolog.

Duvaće vetar istočnog kvadranta, posle 30.11. u košavskom području umerena i jaka, hladna, košava, a duž Jadrana istočni vetar, navodi se.

- Oko 05.12. postoji signal za izmeštanje jezgra anticiklona ka zemljama Baltika što bi ka nama otvorilo put za prodor veće količine hladnog vazduha sa istoka Rusije, te bi moglo uslediti dalje zahlađenje koje bi uz moguće formiranje ciklona u našoj blizini moglo doneti prvi sneg i nizijama regiona - piše Čubrilo.

