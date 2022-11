HRISTIJAN IZ VRANJA JUNAK DANA: Albanac ispred bolnice izgubio novac za lečenje deteta, ali naišao je mladić VELIKOG SRCA

Hristijan Spasić (23) iz Vranja bavi se humanim poslom.

Vozač je Hitne pomoći i medicinski radnici uvek stižu na vreme uz njegovu pomoć. Danas je glavna tema u Vranju, a sve to zbog njegovog postupka vraćanja velike količine novca albanskom državljaninu.

Da nije human samo tokom radnog vremena već i van istog pokazuje i podvig vredan divljenja. Hristijan je našao veliku količinu novca i vratio je.

- Krenuo sam u smenu, bilo je oko 14 sati popodne, tada sam na parkingu ostavio svoje privatno vozilo i dok sam izlazio, video sam malu braon torbicu koje je bila prljava, tačnije blatnjava. Otvorio sam je i video veliku dokumentaciju koja je bila unutra, ali i poveću količinu novca, tačnije 3.500 evra - počinje Hristijan priču za Telegraf.

Nije ni slutio da će njegovo veliko srce spasiti nečiji život.

- Krenuo sam kod načelnika da mu prenesem šta sam našao i on me je uputio na policiju. Tamo je već bio i čovek koji je izgubio novac. Ne znam kako se zove. Znam samo da je Albanac iz Preševa. Taj novac i ta dokumentacija bili su za njegovo dete koje se leči u Italiji. On se uputio tamo i na putu izgubio novac - kaže mladić.

Podrška sa svih strana i čestitke za Hristijanovo delo nisu izostale.

- Svi su mi rekli da sam uradio pravu stvar. Taj čovek se zahvaljivao i ponovo se vratio nakon policiju u Hitnu da se još jednom zahvali. To je lepo kada nešto vratite i uradite ispravnu stvar, jer kako radite, tako vam se vrati - zaključuje Hristijan.

(Kurir.rs/Telegraf/Foto:Ilustracija)