DANAS KIŠA I SNEG U OVIM DELOVIMA SRBIJE! Evo kakvo nas vreme čeka za vikend

do 13 stepeni

U Srbiji će danas biti umereno oblačno i suvo vreme sa sunčanim intervalima, a ponegde su mogući kiša i sneg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kratkotrajna kiša, a na planinama sneg, očekuju se samo na istoku i jugoistoku Srbije i u Banatu. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od dva do sedam, a najviša dnevna od sedam do 13.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu danas umereno oblačno i suvo vreme, sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od tri do pet, a najviša dnevna oko 10.

RHMZ najavio kišu i sneg

foto: Printscreen/RHMZ

"Na visokim planinama magla koja smanjuje vidlјivost na 100 do 300 m, lokalno i manje. U ostalim delovima zemlјe tek ponegde sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snegom", navodi se u najavi RHMZ.

Vreme narednih dana

U subotu hladnije jutro i moguća magla i slab mraz. Tokom dana promenljivo oblačno uz malo sunčanih intervala i sumaglicu. Ponegde na severu i po kotlinama se magla može zadržati veći deo dana. Krajem dana naoblačenje na jugozapadu i zapadu Srbije usloviće slabu kišu i moguću susnežicu u kasnim večernjim satima. Vetar slab severoistočni i severni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C do 3°C, a maksimalna od 6°C do 9°C. Uveče slaba kiša i susnežica na zapadu Srbije. Temperatura u 22h od 1°C do 5°C.

U nedelju oblačno i malo hladnije sa slabom kišom, a na planinama sa snegom. Samo će na severu Srbije biti pretežno suvo. Ponegde u nižim predelima zapadne i centralne Srbije može biti susnežice. U ponedeljak padavine odlaze ka jugoistoku i postepeno prestaju. U utorak suvo.

(Kurir.rs)