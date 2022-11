DANAS SLAVIMO SVETOG JOVANA ZLATOUSTOG: Pridržavajte se OVIH PRAVILA DO PONOĆI, jer se veruje da tako nećete sebi ugroziti život

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas dan rođenje svetog Jovana Zlatoustog, nekadašnjeg carigradskog patrijarha, velikog svetitelja i reformatora koji je poznat i kao najčuveniji propovednik u istoriji crkve.

Jovan Zlatousti rođen je u Antiohijii 347. godine. Uz blagoslov apostola, zamonašio se po smrti roditelja. Kao đakon napisao je čuveno delo "O sveštenstvu", a kao sveštenik posvetio se propovedničkoj službi.

Godine 397. godine izabran je za episkopa carigradskog, prestonice tadašnjeg Istočnog rimskog carstva. Iza njega ostala su dragocena dela beseda i tumačenja Starog zaveta, sveta liturgija koja po njemu nosi ime.

Bio je veliki borac protiv jeretika, zbog čega je prognan u mesto Koman u Jermeniji, gde je umro na Krstovdan 407. godine. Njegove svete mošti prenete su u Carigrad 438. godine, 1204. u Rim, a osam vekova kasnije ponovo u današnji Istanbul.

Končić da stoji mesec dana

U pojedinim krajevima Srbije, žene koje se na Svetu Petku mole da zatrudne ili da se lakše porode, oko ruke obmotaju konac. Od Svete Petke do Jovana Zlatoustog prođe mesec dana, za to vreme konac stoji na ruci, a ako pukne baš na Svetog Jovana, smatra se da to ne sluti na dobro.