SUTRA STIŽE SNEG U OVE DELOVE SRBIJE! Meteorolog Đurić objavio novu prognozu! Evo šta nas čeka sledeće nedelje, od srede NOVI HAOS

Meteorolog Đorđe Đurić predviđa da će kraj novembra i početak decembra biti obeleženi kasno jesenjim vremenom.

Kako prognozira, Srbija će u narednom periodu biti pod uticajem anticiklona i vioskog vazdušnog pritiska. Aktivnost ciklona očekuje se nad Mediteranom i to uglavnom nad južnim i centralnim delom.

- U subotu u toku večeri i noći na zapadu slaba kiša, na planinama sneg. U nedelju u Srbiji oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, dok će uslova za susnežicu i vlažan sneg biti u nižim predelima na jugu i na jugozapadu Srbije. U brdsko-planinskim predelima očekuje se formiranje ili povećanje snežnog pokrivača, a manji snežni pokrivač mogao bi da se formira i u nižim predelima na jugu i jugozapadu Srbije. Maksimalna temperatura biće od 3 stepena na jugu do 9 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 8. Slaba kiša očekuje se i u Beogradu. Na severoistoku Srbije i na severu Vojvodine, a naročito u Banatu biće suvo - prognoza je Đurića.

U ponedeljak bi trebalo da bude oblačno, tmurno i prohladno, dok se slabe padavine očekuju na jugu i na istoku Srbije. Maksimalna temperatura biće od 5 do 9 stepeni, a u Beogradu do 7. U utorak se očekuje suvo, ali bez bitnije promene temperature.

- U sredu i četvrtak Srbija će se nalaziti između veoma snažnog anticiklona sa istoka Evrope i Rusije i ciklona sa juga Mediterana, a koji će se svojim centrom nalaziti iznad juga Italije, a potom premešati malo severnije preko Apeninskog poluostrva. Usled ovakve sinoptičke situacije, nad Srbijom se očekuje veoma izražen gradijent vazdušnog pritiska, pa će duvati umeren do jak istočni i jugoistočni vetar, dok će košava u Pomoravlju, u Podunavlju i u Braničevskom okrugu imati olujne udare preko 70 km/h, a na jugu Banata i preko 100 km/h. U celoj Srbiji biće oblačno, povremeno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, uz povećanje snežnog pokrivača. Minimalna jutarnja temperatura biće od 3 do 7 stepeni, a maksimalna dnevna od 5 do 9 stepeni, u Beogradu od 6 do 8 stepeni.

foto: EPA/Ilustracija

U petak se očekuje slabljenje vetra i biće suvo, tako da se tokom prvih dana decembra uz uticaj anticklona i visokog vazdušnog pritiska očekuje stabilno, suvo, uglavnom i tmurno vreme, ponegde i uz duže zadržavanje magle iz jutarnjih časova. Minimalna jutarnja temperatura biće nešto niža, ali i dalje bez mrazova, dok će maksimalna dnevna biti bez većih promena i kretaće se uglavnom od 5 do 9 stepeni.

- S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za kraj novembra od 6 do 10 stepeni, temperature će u narednom periodu biti uglavnom oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine.

Dakle, kraj novembra i početak decembra obeležiće vreme koje u skladu sa kalendarom, uglavnom kasno jesenje i još uvek bez pravog zimskog scenarija, iako će snega biti u brdsko-planisnkim predelima.

