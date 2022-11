DEČAK KOJI JE OSTAO BEZ SLEZINE POSLE NAPADA VRŠNJAKA PREBAČEN U NOVI SAD: Evo kakvo je stanje mališana

Dečak (13) iz Subotice, kojem je odstranjena slezina nakon napada vršnjaka u školi, zbog pojave povišene temperature iz subotičke bolnice prevezen je na dalje lečenje u Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu, potvrdio je za RTS otac povređenog dečaka.

U pratnji dečaka N. K. je majka koja će biti uz njega za vreme lečenja u Novom Sadu.

Učenik osmog razreda subotičke osnovne škole "Sonja Marinković" u ponedeljak je zbrinut u subotičkoj bolnici, nakon čega je, do vikenda, bio u stabilnom stanju.

Njega su prošle nedelje na odmoru između dva časa napala trojica vršnjaka iz drugog odeljenja.

Jedan od učesnika sukoba je oborio dečaka s leđa, a zbog nezgodnog pada 13-godišnjaku je u subotičkoj bolnici odstranjena slezina.

Igra sa TikToka

Pajica Bašić, direktor OŠ "Sonja Marinković" je izjavio za RTS da je u utorak, u prisustvu roditelja, obavljen razgovor sa decom koja su učestvovala u vršnjačkom nasilju, i učenici su tvrdili da oni nisu imali međusobni sukob.

- Prilikom prvog razgovora sa decom, oni su to nama predstavili kao igru koja je prisutna na Tik Toku, i gde se učenik obara i pada. Nisu to shvatili kao nešto ozbiljno, međutim, posle događaja koji je usledio, i posle onoga što su videli, shvatili su kakvu su grešku napravili. U prisustvu roditelja svaki od učenika je shvatio o čemu se radi. Nažalost, posle ovakvih događaja tek se tada shvati da to nije igra i da to može da bude veoma ozbiljan slučaj – rekao je Pajica Bašić.

Prema njegovim rečima u ovom slučaju se dalje pokreće vaspitno – disciplinski postupak protiv učenika za povredu zabrane fizičkog nasilja u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja. U narednom period pojedinačno će raditi sa svakim od učenika, takođe i sa odeljenjem u kojem se oni nalaze.

(Kurir.rs/RTS)