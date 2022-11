METEOROLOG ČUBRILO OBJAVIO PROGNOZU ZA POČETAK DECEMBRA: Čeka nas oblačno i hladno vreme, a posle ovog datuma se sve "lomi"

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je vremensku prognozu za početak decembar i najavio da će temperature ove nedelje biti uglavnom oko proseka.

"Početak decembra donosi suvo i prohladno vreme, prognozira meteorolog. Do 6. decembra izvesno je da neće biti jačeg zahlađenja, ali posle ovog datuma se "lome koplja". Od utorka do četvrtka na vremesnke prilike iznad nas će uticati nova,slaba, ciklonska aktivnost čiji će centar biti nad jugom Italije. U utorak uglavnom suvo uz promenljivu oblačnost. U košavskom području umeren, na udare i jak istočni i jugoistočni vetar, dok će duž severnog Jadrana jačati bura", objavio je on.

Slaba kiša

"U sredu i četvrtak pretežno oblačno uz nešto češću pojavu uglavnom slabe kiše. Snežna granica verovatno na oko 800 metara nadmorske visine, dok će nad krajnjim istokom Srbije i zapadom Hrvatske biti na oko 600 metara nadmorske visine. Jutarnji minimumi u utorak od -4 do +2 tako da se nad većim delom regiona očekuje slab mraz, dok će narednih dana minimumi zbog oblačnog i vetrovitog vremena biti malo viši, od 0 do +5 stepeni Celzijusa.

Dnevni maksimum uglavnom do +4 do +9 stepeni celzijusa, dok će na krajnjem istoku i zapadu regiona biti malo hladnije, uglavnom do 0 do +3 stepena Celzijusa. U košavskom području do četvrtka uveče umeren i jak jugoistočni vetar, a duž severnog i dela srednjeg Jadrana bura", objavio je Čubrilo.

Magla i povremene padavine

"U drugom delu nedelje se računa na suvo i stabilno vreme. Nad gotovo celom Evropom će dominirati jako polje anticiklona sa nekoliko jezgara visokog vazdušnog pritiska. Ka nama će po istočnoij periferiji tog anticikloana priticati suv i ne baš posebno hladan vazduh te će do oko 05. decembra maksimumi biti oko ili malo iznad proseka.

Još nismo bliže raspletu situacije posle 07. decembra. Simulacije modela vide ogromne varijante kako će se sinoptika posle tog datuma razvijati. Sve će zavisiti od toga gde će se situirati polje anticiklona posle tog datuma.U koliko njegovo jezgro ponovo bude nad Skandinavijom ka nama može doći do upada vrlo hladnog vazduha sa severoistoka Evrope i to bi označilo početak vrlo niskih temperatura uz sneg. Ukoliko taj anticiklon krene na zapad i situira se nad Grenlad i Island, hladan prodor će otići preko Skandinavije ka severozapadu Evrope, a naš deo kontinenta će se naći u toplom strujanju što bi nam donelo relativno visoke temperature uz čestu kišu. Na kraju postoji (za sada najmanje verovatna, ali ne znači i nemoguća opcija), a to je da se anticiklon situira nad Velikom Britanijom. Takav razvoj sinptike bi nama doneo prodor maritimno-polarnog vazduha uz umereno zahlađenje i snežne padavine.

Narednih dana tipično kasno-novembarsko vreme uz dosta niskih oblaka, maglu i povremene padavine", zaključio je Čubrilo.

(Kurir.rs)