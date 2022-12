SRPKINJA PORUČILA PATIKE ONLAJN ZA 1.500 DINARA, A NAPLATILI JOJ DUPLO! Trgovac poslao NEOČEKIVANI ODGOVOR! Haos na mrežama (FOTO)

U jednoj grupi na društvenim mrežama pojavila se objava jednog potrošača koji upozorava na prevare prilikom onlajn kupovine.

Naime, on je sa jedne stranice na društvenim mrežama poručio patike koje su navodno koštale 1.500 dinara, a njegova žena je dobila skroz drugačiji model i to za čak 3.300 dinara, plus je platila i poštarinu koja je iznosila 200 dinara.

- Dajte da prijavimo ovaj profil da ne prevare još nekog. Prevaranti! Ne uzimati ništa od njih, ne radi se o novcu već o principu da ne prevare još nekog - napisao je zabrinuti kupac u objavi.

Takođe, on je objavio i fotografije prepiske sa stranicom na kojima piše sledeće:

- Pozdrav, koji broj bi vam trebao Inače, 1.500 dinara su - piše u prvoj poruci:

foto: Printskrin/Facebook

- Mojoj ženi ste ih naplatili 3.300 dinara i poslali ste pogrešnu obuću. Vratili smo vam prošli četvrtak paket koji ste preuzeli, a niste nam poslali nazad ove bele patike 38 broj kako ste se dogovorili sa njom - odgovorio je kupac i dodao:

- Znači pošto su ove 1.500 dinara pošaljite mi dva para na adresu jer smo platili 3.500 dinara sa poštarinom. Ukoliko mi ne pošaljete doći ću lično sa inspekcijom - poručio je besni kupac, dok mu je onlajn trgovac odgovorio:

foto: Printskrin/Facebook

- Slobodno dođite! Čekamo vas, mada nemamo tih patika. Ne znamo šta ćete preduzeti jer nemamo maloprodajni objekat. Uplatićemo joj novac i to je to.

On im je odgovorio da njegovoj supruzi pošalju istog dana 3.300 dinara i da slikaju potvrdu da su poslali.

- Ne šaljemo preko pošte već direktno na račun. Potreban nam je broj računa da bi uplatili - odgovorio je trgovac.

Kurir.rs

Bonus video:

03:16 Kako da povratitte novac ako vam vodootporna obuća propusti: Stručnjak otkrila cake kako nas trgovci varaju