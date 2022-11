MILAN U SUZAMA ISPRIČAO SVOJU TRAGEDIJU PRED KAMERAMA KURIR TV: Samo jedan sekund nepažnje zauvek mi je promenio život (VIDEO)

Milan Šolaja doživeo je 2014. godine tešku saobraćajnu nesreću koja mu je promenila u potpunosti život i prikovala ga za invalidska kolica. Sada ga je zadesila još jedna nevolja i potrebna mu je pomoć.

Naime, Šolaja je u svom gostovanju u emisiji Realna priča opisao veliku nesreću koju je doživeo, ali i otkrio jedinu želju koju sada ima. - Moj firma gde sam radio bila je sponzor košarkaškog kluba Crvena zvezda. Zvezda je igrala polufinale i bilo je zaista teško naći karte. Arena je bila rasprodata i ja sam dobio karte za tu utakmicu. Nisam imao nikakve potrebe da odem u svoje selo, ali hteo sam da obradujem svoje drugove. Tamo sam bio oko 15 časova, au 15 i 30 sam već trebao da budem na poslu. Išao sam novoizgrađenim putem koji je išao kroz njive. Na tom putu je dozvoljena brzina bila 50 do 60 kilometara na sat. . Da bih stigao na vreme ja sam vozio 140 kilometara na sat i nisam ni bio vezan. U jednoj sekundi sklonio sam pogled da bih promenio pesmu na radiju. U tom trenutku je išla blaga krivina - započeo je Šolaja.

foto: Kurir TV

- Kada sam u sledećoj sekundi vratio pogled na put, prednjim desnim točkom sam već zahvatio bankinu. Izgubio sam kontrolu i odnelo me sa druge strane u njive. Tamo sam se okrenuo 4 do 5 puta i završio sxam na krovu. Bio sam svestan svega celo vreme i mislio sam samo da ću ustati i otresti sve sa sebe. Koliko mi je bio važan taj posao, mislio sam samo daj Bože da ustanem i da što pre da stignem u Novi Sad. Međutim samo sam video svoje opuštene noge kako su raširene i nisam mogao da se pomerim. Na moju sreću naišle su prve komšije slučajno i pozvali su hitnu. Iste noći sam operisan, ali iste te noći kada sam se slupao ostao sam nepokretan - rekao je Šolaja.

01:52 ZDRAV ČOVEK IMA 1.000 ŽELJA, A BOLESTAN SAMO JEDNU! Milan u suzama pred kamerama: Samo sekund nepažnje zauvek mi je promenio život

- Nisam tada ni bio svestan. Nisam znao ni šta je kičma, niti koliko malo je potrebno da se nešto desi na kičmi i da se sve promeni. U jednoj sekundi sam mogao sve, u drugoj ništa. Od trupa, pa do dole nemam nikakav osećaj ni kontrolu. Nemam kontrolu nad bešikom ili stolicom. Sva sreća rano sam dobio dete, sada više ne mogu da ih imam- naveo je Šolaja.

foto: Kurir TV

- Šta god da se desilo, ja tu ništa ne mogu da uradim. Ja na to gledam... možda sam i bio to pravi ja. Možda sam i bio rođen da radim takve stvari. Sada mi je džaba da kažem da sam to trebao drugačije da uradim. Ne vredi mi ništa sada da očajavam, jednostavno nikada ne gledam u nazad - istakao je Šolaja.

- Nemam neke velike želje u životu. Zdrav čovek ima hiljadu želja, a bolestan samo jednu želju. Zaista imam želju samo da budem zdrav - rekao je Šolaja.

Ali za Milana su nastale nove nedaće. Na kontrolnom pregledu početkom aprila, magnetnom rezonancom je utvrđeno da ima tumor na kičmenom stubu koji bi što pre trebalo ukoloniti jer ga životno ugrožava. Operativni zahvat bi se radio na jednoj privatnoj klinici u Beogradu

Milan je prikupio sredstva za operaciju. Novac mu i dalje potreban za rehabilitacije, specijalističke i kontrolne preglede, banjsko lečenje, lekove, suplemente, za ortopedska pomagala i putne troškove.

On nema mogućnost da troškove lečenja snosi sam i obraća se svim humanim ljudima da mu pomognu koliko je ko u mogućnosti.

Pomozimo svojom humanošću ovom mladom čoveku.

foto: Kurir TV

Za Milana! Budimo humani!

Slanjem SMS poruke: Upišimo 1013 i pošaljimo SMS na 3030 Slanjem SMS poruke iz Švajcarske: Upišimo human1013 i pošaljimo SMS na 455 Uplatom na dinarski račun: 160-6000000856719-04 Uplatom na devizni račun: 160600000085727679 IBAN: RS35160600000085727679 SWIFT/BIC: DBDBRSBG