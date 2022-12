SAD MOGU DA KUPIM TV OD POLA PLATE, NE MORAM U TRST PO FARMERKE, ZABOLE ME ZA SVINJOKOLJ! Ovaj Srbin tvrdi da super živi

I dok se neki žale na poskupljenja, drugi bogami tvrde da žive dobro! Oni koji su se "dobro progurali" i imaju dobra primanja sebi mogu da priušte sve i uprkos nekim poskupljenjima. Da takvih ima, svedoči i jedan Tviteraš. On je na toj društvenoj mreži napisao zbog čega sve on misli da živi bolje u odnosu na ranije generacije, a posebno u odnosu na svoje roditelje.

Njegov status prenosimo vam u celosti:

- Sad mogu da kupim TV od pola plate, a ne kao moj otac da ga otplaćujem 3 godine. Mogu i da kupim petokrilini ormar od pola plate, a ne kao moji što zbog ormara nismo išli na more. I na more mogu da odem od jedne plate i to u all inclusive, avionom, a ne preko sindikata za Ostrog, u kamp kućice. Hleb mogu da kupim i u 5 ujutru, i to vruć, a ne da kupujem subotom 5 komada i stavljam ih u zamrzivač za nedelju ili ako iznenada dođu gosti.

Hleb / Ilustracija foto: Shutterstock

- Mogu i u Trst da odem da kupim farmerke, ali neću, ima ih na svakom drugom ćošku. Za Bazoka žvakama ne tugujem jer ima milion boljih da se kupi na svakoj trafici koje, gle čuda, rade i celu noć. Mogu i benzin da naspem u 4 ujutru, i to pun rezervoar, a ne da do 4 ujutru čekam redu da bih nasuo 10 litara. Auto mogu da vozim svaki dan, a ne samo parnim ili neparnim datumima u zavisnosti od tablica - nabraja on, pa dodaje dalje:

Benzin foto: Zorana Jevtić

- Truleksom mogu da brišem i dupe, a ne kao što ga je moja jadna stara sekla na pola pa još ih otkuvavala kad se umasti. Kafe imam razne da kupim, a ne da me jebe neki polupismeni carinik što nosim tri kile nepečene kafe iz Grčke i plus kasetofon sa kaunterom i VU metrom pride. I luster sa šest kugli - pisao je on i dalje u tom svetlu naglasio:

- Zaboli me i za svinjokolj... ...jer sad mogu da kupim meso kad hoću i to izrezano i na rombove i trapeze i kružiće.

Svinjokolj / Ilustracija foto: RINA

- Baš me briga i za "plavi dres" jer smo i sami osvojili tonu i evropskih, i svjetskih, titula i bez braće iz drugih naroda i narodnosti. Mogu da jedem i u skupljim fast-fudovima, a ne one hladne bečke šnicle u "Ruskom caru" ili da čekam u redu za hot-dog ispred "Bristola" po dva sata. Imam struju 24 sata, a ne svakih 24 po 8 sati jer je "stabilizacija". Ne moram dete da šaljem u vojsku da kopa poljske WC-ove debelim pukovnicima na Pasuljanskim livadama.

Mogu sve samo ako hoću!

Kurir.rs

