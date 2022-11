NI DOKTOR NIJE VEROVAO DA OVO MOŽE DA SE DOGODI! Svi su mislili da JE POBEDILA BOLEST, a onda se neočekivano VRATILA!

Povratak opake bolesti, akutne leukemije sa kojom je ranije vodila bitku, zaustavio JE tinejdžerske snove petnaestogodišnje Sare Prljinčević. Predstoji joj dug period lečenja i teška borba za život, a jedini način je transplantacija koštane srži u inostranstvu.

Koliko je novca potrebno da Sara ozdravi i kako se ona oseća sada prenela je za Kurir TV novinarka Nevena Topličić, koja je posetila njenu porodicu.

Sara je trenutno na pripremama za zahvat koji će joj olakšati terapiju, a bitne detalje ispričao je Milan Prljinčević, Sarin otac.

- 2018. godine dobila je dijagnozu akutne limfoblastne leukemije. Lečili smo je dve godine koliko traje taj protokol, nakon čega se bolest povukla. Ovo je bio veliki udar za porodicu, porodica je u raspadu, oni koji su roditelji će me najbolje razumeti, kada je dete u pitanju, to je najgore - ispričao je on.

Sarin otac je rekao da se bolest povukla, krenula je u školu i nakon četiri godine bolest je ponovo bila tu.

- Kao i svako dete kad se razboli, ona je počela da kašlje, slini, nismo posumnjali na najgore, dok je nismo odveli u Dom zdravlja. Uradili smo analizu krvne slike, doktorka nam je rekla da dođemo za nedelju dana.

Sarin otac je podelio sa gledaocima da je istog momenta posumnjao na najgore.

- Ja sam odmah znao šta je u pitanju, kada sam video krvnu sliku. Tražio sam istog momenta uput za Institut za majku i dete, gde su je odmah primili, i krenuli sa pretragama. Ni doktor nije verovao da bolest može da se vrati nakon toliko godina - ispričao je Prljinčević.

Sari je potrebna transplatacija koštane srži u inostranstvu za koju je potrebna velika pomoć svih koji su u mogućnosti da pomognu!

Svi koji to žele mogu uplatiti novac SMS porukom, ili u vidu donacije putem uplate na dinarski račun, ili devizni račun, koji su istaknuti na ekranu!

UPLATA NA DEVIZNI RAČUN: 160 - 6000001511456-43

UPLATA NA DINARSKI RAČUN: 160 - 6000001511268-25

UPIŠI 1383 I POŠALJI SMA NA 3030

Budi human! Za Sarin život!

