AKO IMATE STOMAČNI VIRUS, OVO JEDINO TREBA DA ZNATE! Perišić otkrio simptome 3 najzastupljenija virusa koji napadaju tanko crevo

Prof. dr Vojislav Perišić, gastroenterolog, gostovao je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde se dotakao stomačnog virusa koji je danas veoma zastupljen.

- Mi kažemo stomačni virus, ali nema virusa u želucu. Ima virusa, ali u tankom crevu. Ako pođemo od toga da je najčešći virus "Rotavirus". On je interesantan jer ide kapljičnim putem. Prvo kada uđe u nas on ulazi kroz usta i javlja se temperatura i povraćanje, ali nema proliva 10 do 12 sati - istakao je Perišić.

- Šta se onda dešava? Primimo dete od 3 do 5 godina koje ima temperaturu i povraća, a drugih tegoba nema. Doktori onda pomisle da nije sepsa, meningitis, dok su to prvi znaci rotavirus infekcije koja će nastupiti. Tada se prima dete na infuziju, uzima se CRP koji je bedno povećan, leukociti takođe. Stvarno ništa posebno, ali dete nije dobro i ne poivraća. Nakon 8 do 12 sati detetu temperatura naglo pada i onda kreće stravična dijareja 3 do 5 dana - naveo je Perišić.

- Adenovirus stvara želudačne probleme. Manje povraćanja i manje proliva, ali boli želudac iako on ne napada želudac. Na kraju treći je Norovirus koji je relativno redak kod nas i koji daje proliv - rekao je Perišić i dodao:

- Dakle, virusne infekcije su tipične za ovo godišnje doba i one ne traju više od 3 do 5 dana, maksimalno 7 dana.

