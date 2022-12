DEČAK DOŠAO KRVAV IZ ŠKOLE, A OTAC UZEO PRAVDU U SVOJE RUKE: Drama u Stepojevcu, hteo da zaštiti sina, a izvukao DEBLJI KRAJ

Slučaj porodice iz Stepojevca najbolji je primer šta se dešava kad nasilje eskalira, a nadležni ne odrade posao da se konflikti smire.

Roditelji tada u afektu mogu da preuzmu stvar u svoje ruke kao otac iz ovog grada i da naprave pakao od života i svom detetu i onome sa kojim su hteli da se obračunaju.

Dvanaestogodišnjak je navodno tri godine bio žrtva vršnjačkog nasilja jer je stalno bio meta jednog dečaka iz osnovne škole.

- Bilo je svega. Od cepanja svezaka i polivanja knjiga vodom do fizičkih nasrtaja. U dva navrata ga je udario u međunožje i to poslednji put preteći "prosuću ti seme". Nekoliko puta smo išli u školu, ali škola ne dozvoljava da se pomene reč "vršnjačko nasilje". I ko zna dokle bi išlo da pre nedelju dana nije došao krvav. U školi su to pokušali da predstave kao da se sapleo o koleno tog dečaka i pao. Obrisali su mu krv sa lica, ali je trag ostao na majici. Kada ga je video otac je poludeo i izgubio kontrolu - priča tetka dečaka.

Otac je potom poslao nekoliko pretećih poruka razrednom starešini na račun tog dečaka tipa "krv za krv" i poleteo kolima da ga nađe. Neko vreme je za njim vozio i pretio mu dok uplašeni petak nije uleteo u jednu kuću, a vlasnici pozvali policiju.

Otac povređenog dečaka je potom uhapšen i trenutno se nalazi u pritvoru u Centralnom zatvoru. U ceo slučaj uključeni su policija, školski tim za borbu protiv nasilja, Centar za socijalni rad...

- Napravio je u afektu ono što nije smeo i za to će odgovarati, ali problem je u tome što ova situacija, umesto da bude upozorenje na to šta se desi kad nasilje kulminira zbog zataškavanja, sada počinje da se okreće na njegovu štetu. Ovo je mala sredina i priča se svašta - komentariše tetka dečaka.

Puna tri sata je trajao sastanak tima za borbu protiv nasilja u školi na kojem su bili i roditelji drugog dečaka. Nasilni dečak je premešten u drugo odeljenje, a povređeni petak nekoliko dana nije išao u školu.

Školski psiholog komentariše da je najgore kada roditelji uzmu pravdu u svoje ruke:

- Ako nisu zadovoljni reakcijom škole mogu da se žale upravi ili Ministarstvu prosvete. Postoji i SOS telefon za vršnjačko nasilje. Najgore je kada roditelji sami pokušaju da reše situaciju - kaže psiholog.

