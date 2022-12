METEOROLOG OTKRIO KAKVO ĆE VREME BITI ZA NOVU GODINU: Detaljna vremenska prognoza za Srbiju sve do marta, evo KAKVA NAS ZIMA ČEKA

U Srbiji se očekuje zima sa temperaturom vazduha iznad proseka i prosečnom količinom padavina. Očekuje se od 7 do 20 ledenih dana sa maksimalnom temperaturom nižom od 0 stepeni, a na planinama od 30 do 50 ledenih dana.

Klimatski izgledi pokazuju da će temperatura vazduha u toku zime 2022/23. godine u Srbiji biti za oko 1 stepena iznad višegodišnjeg proseka. Očekivane vrednosti srednje zimske temperatura vazduha biće u intervalu od 1 do 5 stepena u nižim predelima, a od -3 do -1 stepena u planinskim predelima.

- Izgledi su da će tokom decembra, januara i februara u većem delu Srbije broj mraznih dana, sa minimalnom temperaturom vazduha nižom od 0 stepeni, biti u intervalu od 40 do 65, a na planinama od 70 do 90 dana. Očekuje se od 7 do 20 ledenih dana sa maksimalnom temperaturom nižom od 0ºS, a na planinama od 30 do 50 ledenih dana - kaže prof. dr Jugoslav Nikolić, diplomirani meteorolog i direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Klimatski izgledi ukazuju da će tokom zime količina padavina biti u domenu proseka u celoj zemlji. Sezonska količina padavina je u intervalu od 100 mm do 160 mm u nižim predelima, dok se u brdovito-planinskim predelima očekuje količina padavina od 200 mm do 230 mm.

foto: Ana Paunković

Prognoza u narednih par nedelja

Prognozira se da će srednja temperatura vazduha u periodu od 5. do 12. decembra biti iznad proseka za ovaj period godine sa odstupanjem do 3 stepena na severu i istoku Srbije, dok se u ostalom delu zemlje prognozira temperatura vazduha takođe iznad proseka sa odstupanjem do 6 stepena.

U periodu od 12. do 19. decembra se takođe, očekuje temperatura vazduha iznad proseka sa odstupanjem do 6 stepena na zapadu, centralnoj i južnoj Srbiji, a u ostalom delu zemlje sa odstupanjem do 3 stepena. Potom se u periodu od 19. do 26. decembra u većem delu Srbije, prognoziraju temperature vazduha iznad proseka sa odstupanjem do 3 stepena, a na severu i istoku zemlje se očekuju prosečna temperatura vazduha za ovaj period godine. U periodu od 26. decembra 2022. do 9. januara 2023. godine se prognozira temperatura vazduha iznad proseka sa odstupanjem do 3 stepena, navodi Nikolić.

U periodu od 5. do 12. decembra 2022. godine na severu, severoistoku i istoku Srbije se očekuju količine padavina iznad višegodišnjeg proseka, dok se u ostalom delu zemlje prognoziraju prosečne količine padavina za ovaj period godine. Količine padavine iznad proseka se prognoziraju u većem delu Srbije za period od 12. do 19. decembra 2022. U periodu od 19. decembra do 9. januara se očekuje prosečna količina padavina u celoj zemlji.

Prema ansamblu mesečnim prognozama Evropskog centra, u nižim predelima Srbije, povećani su izgledi za padavine u periodu od 27. do 29. decembra kao i 1. i 2. januara, uz pad maksimalne temperature 28. decembra na 5 stepeni a nakon toga prognozira se porast maksimalne temperature do 31. decembra na 7 stepeni a zatim sledi pad do 3. januara na 5 stepeni. U istom periodu minimalna temperatura varira od 0 do plus 2 stepena.

Verovatnoća za zadržavanje kratkotrajnog snežnog pokrivača u nižim predelima je mala, zato što u posmatranom periodu prognozirana maksimalna temperatura je uglavnom iznad 4 stepeni, dok se u planinskim predelima očekuje povećanje snežnog pokrivača.

foto: Shutterstock

Kakav će biti januar 2023?

U Srbiji se prognozira januar sa srednjom temperaturom vazduha u intervalu od 1 do 4 stepena, a u planinskim predelima od -2 do 1 stepena, što predstavlja prosečne vrednosti. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za januar biti od 4 do 6 stepena u nižim predelima, a u planinskim predelima od 0 do 2 stepena, dok se srednja minimalna temperatura vazduha očekuje u intervalu od -1 do 1 stepena, a u planinskim predelima od -4 do -1 stepena.

- Prognozirani broj mraznih dana je u intervalu od 15 (u Beogradu) do 22 (u Zaječaru) u nižim predelima, a na planinama od 23 (na Zlatiboru) do 30 (na Kopaoniku i Crnom Vrhu) dana. Očekuje se da će tokom januara broj ledenih dana u nižim predelima biti u intervalu od 5 (u Valjevu) do 10 (Kikinda i Zrenjanin) a na planinama u intervalu od 11 (u Sjenici) do 18 (na Kopaoniku i Crnom Vrhu) dana - navodi prof. dr Nikolić.

Tokom januara se prognozira količina padavina ispod proseka u većem delu Srbije, a na severu, krajnjem istoku i jugu zemlje prosečne količine padavina. Prognozira se da će januarska količina padavina u nižim predelima biti od 35 do 50 mm, a na planinama od 60 do 80 mm. Očekuje se da u januaru broj dana sa padavinama u nižim predelima bude od 10 (u Somboru) do 15 (u Ćupriji i Velikom Gradištu), a u brdsko-planinskim krajevima od 13 (u Sjenici) do 16 (na Crnom Vrhu).

Vremenska prognoza za februar 2023.

Temperatura vazduha u februaru biće iznad proseka, prosečna suma padavina u većem delu Srbije.

U celoj Srbiji se očekuje februar sa srednjom temperaturom vazduha iznad granica višegodišnjeg proseka i sa odstupanjem do 2 stepena. Srednja februarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od 4 do 6 stepena, a u planinskim predelima od 0 do 4 stepena. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za februar biti u intervalu od 4 do 7 stepeni, a u planinskim predelima od 6 do 8 stepena, dok će srednja minimalna temperatura vazduha biti u intervalu od 4 do 6 stepena, a u planinskim predelima od -1 do 0 stepena.

foto: Ap

- Očekuje se da broj mraznih dana u nižim predelima bude u intervalu od 7 (Smederevska Palanka, Veliko Gradište) do 11 (u Kuršumliji i Zaječaru), a u brdsko-planinskim krajevima od 12 (na Zlatiboru) do 20 (na Kopaoniku). Prognozira se da će broj ledenih dana u nižim predelima biti od 3 do 5 dana, a na planinama od 7 (na Zlatiboru) do 12 dana (na Kopaoniku). Tokom februara se očekuje količina padavina u domenu proseka u većem delu zemlje, dok se na jugu, jugozapadu i istoku prognozira deficit padavina. Prognozira se da će srednja februarska količina padavina u nižim predelima biti od 30 mm do 60 mm, a na planinama do 80 mm - navodi Nikolić u prognozi.

Očekuje se da u februaru broj dana sa padavinama bude u intervalu od 10 (u Sremskoj Mitrovici i Kikindi) do 20 (u Požezi i Kraljevu), a u brdsko-planinskim krajevima od 16 (u Sjenici) do 23 dana (na Kopaoniku).

Kakvo će biti vreme za mart 2023.

Mart će biti prosečno topao, sa prosečnom sumom padavina. Očekuje se da će srednja temperatura vazduha tokom marta u Srbiji biti u domenu višegodišnjeg proseka, u intervalu od 5 do 7 stepena u nižim predelima, a u brdsko- planinskim oblastima od 0 do 2 stepena.

Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za mart biti u intervalu od 10 do 14 stepena, a u planinskim predelima od 3 do 8 stepena, dok će srednja minimalna temperatura vazduha biti u intervalu od 1 do 5 stepena, a u planinskim predelima od -6 do 0 stepena.

Očekuje se da broj mraznih dana u nižim predelima bude u intervalu od 5 (u Beogradu) do 12 (u Dimitrovgradu i Zaječaru), a u brdsko-planinskim krajevima od 15 (na Zlatiboru) do 22 (na Kopaoniku). Tokom marta se prognozira količina padavina u domenu višegodišnjeg proseka u celoj zemlji. Prognozira se da će martovska količina padavina u nižim predelima biti 35 mm do 65 mm, a na planinama do 80 mm. Očekuje se da broj dana sa padavina u nižim predelim Somboru i Paliću) do 13 (u Loznici i Požegi), a u brdsko-planinskim krajevima do 17 dana (na Kopaoniku).

Kurir.rs/Novosti