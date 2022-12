U BATAJNIČKOJ KOVID BOLNICI NA LEČENJU 68 PACIJENATA: Među njima mlada porodilja i profesorka (44) ali i muškarac od 39 godina

BEOGRAD - Direktorka kovid bolnice Batajnica Tatjana Adžić Vukičević izjavila je danas da se trenutno u toj bolnici nalazi 68 bolesnika od kojih je 13 intubirano, dodavši da je reč o pacijentima starije životne dobi sa pratećim bolestima.

"To su sve bolesnici koji su starije životne dobi u osmoj, devetoj pa i u desetoj deceniji života sa brojnim pridruženim oboljenjima", rekla je Adžić Vukičević za RTS.

Ona je objasnila da kao i na kraju svake pandemiji tako i u ovoj poslednji stradaju nažalost najstariji pacijenti koji su bili u svojim kućama, gerontološkim centrima, stariji, nepokretni, iznemogli, dodavši da starijim osobama vrlo malo treba da se razbole, razviju teške kliničke slike.

foto: Marina Lopičić

Prema njenim rečima, u kovid bolnici nalazi se i mali broj mlađih osoba, oni koji su zadesno kovid pozitivni, koji su trebalo da se operišu ili da idu na neke dijagnostičke procedure.

"Imamo jednu porodilju od 32 godine, zatim jednu mladu profesorku od 44 godine koja je uspešno intubirane i reintubirana dva puta, sad se nalazi u fazi oporavka i to su naše dve najmlađe pacijentkinje. Imam i jednog pacijenta od 39 godina", rekla je Adžić Vukičević.

Ona je navela da je za dve godine kroz kovid bolnicu Batajnica od njenog otvaranja, prošlo 23.200 ljudi.

"Za prvih mesec dana od 4. decembra 2020. do 1. januara 2021. primili smo 1.500 ljudi. Tokom 2021. godine kada je bio delta i britanski talas primili smo oko 14.500 ljudi. I ove 2022. godine, primili smo oko 7.500 ljudi. Od toga je 16.000 njih zdravo otišlo svojim kućama, a oko 2.000 je prebačeno u druge medicinske ustanove radi nastavka lečenja", kazala je Adžić Vukičević.

Ukazuje da su među pacijentima bile čitave porodice i da se dešavalo da tokom jutarnje vizite zatekne više od 20 mrtvih tela.

"To su stvari koje se ne mogu zaboraviti. To su majke i deca koji su ležali jedno pored drugih, prvo umre dete, pa majka. Kad kažem dete mislim na osobu od 25 godina, ali i to je nečije dete", ističe Adžić Vukičević.

Upitana šta će u budućnosti biti sa kovid bolnicom u Batajnici, ona je rekla da nema precizna saznanja šta će biti sa njom, ali da je sigurna da će ta bolnica biti u dobroj misiji kao što je bila tokom pandemije kovid - 19.

Od početka kovid epidemije, u Srbiji je registrovano 2.425.077 slučajeva korona virusa, a posledica kovida preminulo je 17.399 osoba.

Kurir.rs/Fonet