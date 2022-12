OVA ZIMA ĆE BITI HLADNIJA I SNEŽNIJA NEGO PRETHODNIH GODINA, ALI... Evo kada nas očekuje LEDENO DOBA

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je dugoročnu vremensku prognozu za zimu 2022/2023.

Zima bi trebalo da bude malo toplija od proseka, ali hladnija i snežnija u odnosu na nekoliko proteklih. Najsnežniji period bi trebao biti od oko 10. januara pa do kraja istog meseca, piše meteorolog Marko Čubrilo u sezonskoj, višemesečnoj prognozi za zimu u Srbiji.

Period do 15.12. relativno topao, dok se od polovine decembra do 10.01. 2023 očekuje smena toplih i hladnih intervala. Prve procene su išle ka suvom i toplijem februaru, ali najnovije više naginju ka hladnijoj i snežnijoj varijanti sinoptike u ovom mesecu, navodi meteorolog.

Očekivan broj "ledenih dana od 8-15 dana u nizijama i do 14-30 dana u predelima preko 900 metara nadmorske visine. Očekivan broj mraznih dana od 18 do 32 u nizijama i preko 37 dana u predelima preko 900mnv.

Češća pojava košave i vetrova istočnog kvadranta u odnosu na protekle zime. Postoji (u momentu izrade prognoze) verovatnoća od oko 20 odsto da zima bude znatno hladnija ili znatno toplija od proseka, piše meteorolog.

foto: Rina.rs, Privatna Arhiva

Prognoza za decembar 2022.

Na karti mesečne anomalije vazdušnog pritiska za decembar 2022 izdvaja se jak signal za snažnu anticiklonalnu blokadu u širem prostoru od Grenlanda, Islanda, Severnog Mora, Velike Britanije i većeg dela Skandinavije. U isto vreme u širem prostoru od jugozapadnog Atlantika, Pirinejskog poluostrva i zapadnog Sredozemlja stoji signal za snižen vazdušni pritisak. Ovo je tipična kombinacija negativng NAO/AO indexa.

U takvim sinoptičkim uslovima uticaj Atlantika za blokiran i u velikoj meri preusmeren ka jugozapadu Evrope i većem delu Mediterana. Istočni delovi Evrope se pri ovakvoj sinoptici nalaze u polju povišenog vazdušnog pritiska, ali se jezgro anticiklona nalazi prema severozapadu. To omogućava da se po istočnoj periferiji tog anticiklona preko istočne Rusije i Ukrajine spušta hladna vazdušna masa. Kako je ovo opšte stanje sinoptike postojaće varijacija u tačnoj putanji i snazi tog hladnog prodora.

Tako bi u prvom delu decembra glavnina tog hladnog prodora otišla preko središnje i severozapadne Evrope dok bi u drugom delu meseca glavnina hladnog vazduha krenula ka našem delu Evrope. Za tačnu putanju kretanja hladnog vazduha biće bitan položaj jezgra anticiklona.

U prvom delu decembra model ga postavlja nad širi prostor južnog Grenlanda i Islanda što je suviše zapadno pozicioniran položaj za direktan upad hladnoće ka nama, dok ga u drugom delu meseca postavlja nad širi prostor Velike Britanije i Skandinavije čime bi se glavnina hladnog prodora usmerila ka nama.

foto: Nemanja Nikolić

Prognoza za januar 2023.

Karta odstupanja vazdušnog pritiska od proseka za januar 2023 zapravo samo daje varijaciju sinoptičkog trend a koji bi se trebao postaviti i decembru. Na karti anomalije vazdušnog pritiska se i dalje izdvaja signal za snažno anticiklonalno polje u širem prostoru od Grenlanda, Islanda, Velike Britanije, većeg dela Skandinavije, zemalja Baltika i dela zapadne Rusije, dok bi se greben tog anticiklona pružao preko središnje i istočne Evrope.

U isto vreme nad jugozapadnim Atlantikom, prostorom Pirinejskog poluostrva, većeg dela zapadnog i centralnog Mediterana stoji signal za snižen vazdušni pritisak. Za razliku od decembarske karte anomalije, iznad delova zapadne Rusije i prema širem prostoru Crnog Mora stoji signal za snižen vazdušni pritisak, što znači da bi polje anticiklona moglo imati slabiji uticaj na vreme iznad istočne Evrope.

Ovakva mala izmena u položaju i osi orijentacije tog anticiklona ka nama otvara put za češće i jače upade hladnog vazduha sa severoistoka kontinenta te bi prvi mesec 2023 mogao biti i najhladniji mesec ove zime sa temperaturama koja bi se mogle kretati ispod višegodišnjeg proseka.

Kako je ovo već prognostički jako udaljen period ne može se tačno precizirati koji bi deo meseca trebao biti najhladniji nad našim delom Evrope ali po trenutno raspoloživim parametrima to bi mogao biti interval do oko 06.01. do oko 27.01.

foto: Kurir Televizija Printscreen

Prognoza za februar 2023.

Poslednji mesec meteorološke zime bi po procenama modela koje su generisane sredinom novembra trebao doneti izmenu u sinoptici. Polje anticiklona koje bi se u protekla dva meseca nalazilo nad širim prostorom severne i severozapadne Evrope bi se izmestilo i svoje jezgro situiralo negde nad naš deo kontinenta.

U isto vreme iznad severne i severozapadne Evrope bi usledilo razvijanje snažnog ciklona i uspostavljanje jakog, zapadnog, vazdušnog strujanja. Ovakva sinoptička postavka je potpuno suprotna u odnosu na prva dve meseca zime i predstavlja tipičnu pozitivnu kombinaciju AO/NAO indexa.

Sa ovakvom postavkom nad nama bi poslednji mesec doneo pretežno suvo i stabilno vreme uz temperature koje bi bile iznad proseka, barem u višim delovima regiona. U nizijama bi ovakva sinoptika mogla doneti duže periode niskih oblaka i magle uz tmurno i relativno hladno vreme (temperaturna inverzija). Koliko bi sama inverzija bila izražena bi zavisilo od tačnog položaja jezgra anticiklona i stanja atmosfere sa kraja proteklog meseca.

Ukoliko bi se jezgro tog anticiklona situiralo tačno iznad našeg regiona,a januar donese sneg i niske temperature ta hladnoća bi temperaturnom inverzijom mogla biti “zarobljena” u nižim delovima regiona. U koliko bi se anticiklon postavio samo malo istočnije od nas februar 2023 bi mogao doneti relativno visoke temperature i rano proleće.

(Kurir.rs/Alo)