VLASNIK NELEGALNOG DOMA "ROJAL" PRODAJE IMOVINU POD ZABRANOM: Ko kupi Jakšićev "bentli", može da ostane I BEZ PARA I BEZ AUTA

Filip Jakšić, vlasnik nelegalnog staračkog doma "Rojal" iz Krnjače, zatvorenog po nalogu nadležnog ministarstva posle serijala tekstova u Kuriru, i čovek kog zbog pretnji novinarkama Kurira tužilaštvo sudski goni za krivično delo ugrožavanja sigurnosti, za koje je zaprećena kazna od šest meseci do pet godina zatvora, opet pokušava da proda svoj automobil "bentli mulsan" za 139.000 evra!

Za Jakšićevim "bentlijem", međutim, tragaju izvršitelji, tako da onaj ko ga kupi može da bude žrtva prevare, i da ostane i bez kola i bez para, upozoravaju sagovornici Kurir.

Naime, nakon što je Kurir već pisao da je Jakšićev "bentli" osvanuo na oglasima za prodaju automobila iako je predmet izvršenja zbog višemilionskih dugova, taj oglas je bio povučen, ali sada je ponovo aktivan. U oglasu, doduše, piše da se auto ne vodi na prodavca, ali kada smo pozvali navedni telefon za kontakt, muška osoba koja se javila nije htela da se identifikuje, niti da objasni da li je vozilo predmet izvršenja.

Iz Komore javnih izvršitelja za Kurir kažu da izvršni dužnik nema pravo da prodaje vozilo koje je na spisku predmeta za izvršenje i za kojim MUP vrši potragu.

- Eventualna prodaja vozila od strane izvršnog dužnika nema dejstvo u izvršnom postupku. Povreda zabrane raspolaganja proizvodi posledice za izvršnog dužnika, ali i potencijalnog kupca koji kupuje stvar koja je predmet izvršenja - upozoravaju iz Komore.

Izvršiteljka poslala nalog Policija od juna traga za "bentlijem", a on na oglasima Podsetimo, javni izvršitelj Mirjana Dimitrijević policiji je još 29. juna poslala nalog da se na "bentli", koji pripada Filipu Jakšiću, ali i na "porše kareru S kupe", u vlasništvu Filipovog brata Stefana, stavi zabrana otuđenja! Izvršiteljka je u nekoliko navrata tražila MUP informacije o ovim vozilima. Dobila je 24. novembra odgovor poslat 18. novembra "da predmetna vozila do dana današnjeg nisu pronađena". Kurir je MUP ponovo upitao da li imaju informacije o ovim vozilima, ali nam nisu odgovorili.

Da na kraju može da ispašta i potencijalni kupac, za Kurir potvrđuje i Marko Dragić iz pravnog tima NOPS.

- Dužnik predmet izvršenja ne sme da prodaje, već to mora da uradi izvršitelj koji je tu imovinu popisao. Ako se predmet proda bez dozvole izvršitelja, a notar sve to overi, onda ima osnova za krivičnu prijavu i protiv notara i protiv prodavca. Kupcu auto može da se oduzme do okončanja postupka - kaže Dragić. On apeluje na sve potencijalne kupce nepokretne imovine da budu oprezni, da obavezno provere sve papire i ugovore o vlasništvu pre odlaska kod notara.

