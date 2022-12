OGLASIO SE OTAC ĐAKA IZ TRSTENIKA POSLE IZBEGNUTE TRAGEDIJE, ISPRIČAO KAKO ŽIVE: Kad mu je majka poginula, sve je pošlo nizbrdo

BEOGRAD/TRSTENIK - Đak (17) iz Trstenika koji je profesorki tamošnje Tehničke škole izmakao stolicu nasred časa a njegovi drugovi iz odeljenja sve to snimali, smejali se i postavili na društvene mreže, i dan posle izbegnute tragedije nalazi se na intenzivnoj nezi u Opštoj bolnici Kruševac.

Njegov otac je u međuvremenu i potvrdio da je njegov sin pokušao sebi da oduzme život. Đak je trenutno u stabilnom stanju i posećuje ga psiholog, piše Telegraf. Međutim, prema rečima oca, kompletnijih informacija o zdravstvenom stanju nema, a posete sinu mu još uvek nisu dozvoljene.

Otac je kroz plač objasnio da je njegov sin bio pod ogromnim pritiskom nakon što se snimak nasilja nad profesorkom proširio društvenim mrežama, kao i da su ih svi na ulici posmatrali sa mržnjom, te tinejdžer "nije više mogao da se nosi sa tim i pokušao je da se obesi o drvo konopcem". Međutim, policija i hitna pomoć stigli su na vreme i maloletnik je spasen i prevezen u bolnicu. Otac je juče za beogradske medije izjavio da je policajac spasao život njegovom sinu.

Kako dalje dodaje otac učenika iz Trstenika, život ove porodice ni pre incidenta nije bio nimalo lak. Naime, reč je o porodici sa više dece čija je majka poginula a otac kaže i da je kuća u kojoj žive neuslovna i da nemaju dovoljno novca za normalan život.

- Ja sam srčani bolesnik, deca žive sa mnom, ali ja ne radim zbog zdravstvenog stanja. Isključili su nam struju i vodu. Moj sin je bio pod ogromnim pritiskom, to su bili užasni pogledi na ulici i stalno mi je spominjao da on to više ne može da izdrži. Snimak incidenta u školi je kružio po televiziji i on je to gledao iznova i iznova, sve to ga je nateralo na pomisao da treba sebi da oduzme život - kaže njegov otac za Telegraf.

Otac tinejdžera dodaje i da ne zna šta da radi, jer iako je dečak završio na intenzivnoj nezi, i dalje se u Trsteniku osećaju kao uljezi. Još se ne zna kada će njegov sin biti otpušten iz bolnice, ali kada se to desi plan je da se odsele u drugo mesto.

- Meni je teško, svi krivicu svaljuju na mene. Ja pokušavam da brinem o deci sam i stalno sam na meti. Slikaju mi kuću i govore da deca u njoj ne mogu da žive jer je neuslovna. Šta da radim kada nemamo dovoljno novca za bolje - pita se on. Trenutno mu je najveća briga šta će biti sa njegovim sinom. Kako kaže, učenik je i pre incidenta imao zdravstvenih problema, razgovarao je sa neuropsihijatrom.

Otac je ispričao i šta se zbilo pre sinovljevog pokušaja samoubistva...

- Moje dete je otrčalo, ja sam brzo zvao sve i javio da nešto nije u redu. Moje dete se leči kod neuropsihijatra i jako je miran i povučen, jer na njega dosta utiče okolina. On je, kada je preleteo tu livadu, obesio sebe konopcem za drvo. Policajac koji je došao na uviđaj, odsekao je kanap koji mu je bio oko vrata - kaže otac.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja. Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org. Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni. Centar Srce

Vladan zaključuje da je cela situacija ostavila veliku traumu na njegovog sina, a sve je počelo kada su doživeli saobraćajnu nesreću u kojoj je mu je poginula majka.

Podsećanja radi, Nastavničko veće Tehničke škole u Trsteniku izreklo je kazne isključenja dvojici učenika, a treći se sam prethodno ispisao iz škole.

