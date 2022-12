ZA LUKIN NAPREDAK! Dečaku su pre 2. rođendana dijagnostikovan autizam, on se sada bori sa njim ALI MU JE POTREBNA VAŠA POMOĆ

Luka Beriša je iz porodilišta pušten kao potpuno zdrava beba.

Čak je i u razvoju napredovao bolje od prosečnog novorođenčeta, prohodao je sa svega 13 meseci.

Roditelji su u 16-om mesecu primetili strabizam i slab imunitet.

- Negde sa 18 meseci primećujemo da je Luka u vrtiću sasvim sam, a pored toga, kad je kod kuće, njegova igra nije bila funkcionalna. Sve je češće krenuo da leži, igrao se stereotipno, okretao točkić, pritiskao jedan dugmić na igrački. Nedugo zatim, prestao je da reaguje na poziv na svoje ime - rekla je njegova majka

U 20-om mesecu života, Luka se totalno isključuje za spoljašnji svet, a psiholog je rekao da je on na nivou razvoja deteta od godinu dana.

00:46 POMOZIMO LUKI! Dečak je imao uobičajeno detinjstvo, sve dok mu pre drugog rođedana nije dijagnostikovan autizam!

Mišljenja stručnjaka su zahtevala određeno vreme, da bi neurolog na kraju konstantovao da Luka ima autizam.

- Na početku nisam prihvatio dijagnozu, iako sam bio svestan problema koji ima. Tu su bila razna uveravanja lekara, postojala je mogućnost da će taj problem nestati do njegove pete godine i to me držalo u nadi da ipak nema autizam - rekao je Lukin otac.

Trenutna terapija na kojoj je Luka je 150.000 dinara svaki mesec, a to je bez laboratorijskih analiza i pregleda. Mesečna cifra koju sveobuhvatne terapije mogu da dostignu je 300.000 dinara. Efekti su krucijalni za Lukinu egzistenciju.

Pomozimo Luki!

Ognjenu možete pomoći slanjem SMS poruke sa brojem 1327 na 3030 ili uplatom na dinarski račun: 160-6000001421811-94

Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod

*Pristupite preko vaše mBanking aplikacije i skenirajte kod sa ekrana. Iznos je podešen na 1000 RSD, a korekcija iznosa se može uraditi u samoj aplikaciji.

foto: Kurir televizija

Uplatom na devizni račun:

160-6000001422112-64

IBAN:

RS35160600000142211264

SWIFT/BIC:

DBDBRSBG

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs