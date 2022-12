NA ZAHTEV ZA SMENU DIREKTORKE LAZE LAZAREVIĆ, iz uprave bolnice odgovaraju: VOĐA ŠTRAJKA PRIZNAO DA JE TUKAO PACIJENTA!

Deo zaposlenih u Klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" koji štrajkuje na konferenciji za medije izneli su optužbe na račun v.d. direktorke te zdravstvene ustanove Ivane Stašević Karličić. Oni su direktorku optužili za mobing, da širi strah, da nije obezbedila minimum procesa rada, kao i da je umesto toga delila otkaze, opomene i disciplinske postupke.

Psihijatar Ljiljana Simić, jedna od predvodnika štrajka dela zaposlenih u klinici, kazala je da zaposleni traže hitan prijem kod premijerke Ane Brnabić i razrešenje v.d. direktora klinike Ivane Stašević Karličić zbog mobinga nad zaposlenima. Deo zaposlenih koji štrajkuje najavio je i da će u sredu održati protestnu šetnju u Beogradu, a u četvrtak skup ispred Vlade Srbije sa zahtevom za smenu v. d. direktora.

Na pitanja novinara da prokomentarišu saopštenje UO Klinike "Dr Laza Lazarević", od nedelje 4. decembra, u kome kažu da je rukovodstvo klinike prilikom sastanka sa ministarkom zdravlja dr Danicom Grujičić predočilo video-snimak i krivičnu prijavu za zlostavljanje pacijenta iz 2016. godine, a protiv jednog od vođa aktuelnog štrajkačkog dela zaposlenih na klinici, Simićeva se nije osvrtala na krivičnu prijavu, već je navela da v. d. direktorka obmanjuje javnost.

Goran Mladenović, jedan od organizatora štrajka, rekao je da je možda on taj akter sa snimka koji se pominje, ali da zaposleni imaju pravo da upotrebe fizičku silu. - Želim da vas upoznam sa tim da sam ja radnik koji je jedno pet puta smenjen od strane aktuelne direktorke. Da sam te 2016. godine, kada je neko od nas tehničara bio u urgentnoj službi, možda i ja, i najverovatnije sam ja u pitanju, navodno maltretirao i ponižavao pacijenta - rekao je Mladenović i dodao: - Naš posao je mnogo gadan i težak, tamo gde sam ja radio dolaze ljudi sa ulice, sa sekirom ispod mantila uđe u prijemnu ambulantu i napadne tehničara tom sekirom, taj čovek, i mi imamo određena i zakonska ovlašćenja, u sklopu posla, da primenimo nekad i fizičku silu. Ja ne znam da li sam ja u pitanju, kako je to sramoćenje, kakav je to lekar, ta kamera ti služi da sad kad smo ušli u štrajk, da ti kažeš "aha, ti si pre šest godina uradio to i to".

Ubrzo se saopštenjem oglasilo i rukovodstvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr "Laza Lazarević", koje je navelo da su iznete optužbe neosnovane. - Na konferenciji organizovanoj od strane jednog dela zaposlenih u bolnici Dr "Laza Lazarević" iznete su brojne neistine i lažne tvrdnje na račun rukovodstva i rada ove Ustanove. O kredibilnosti organizatora štrajka najbolje svedoči podatak da je Goran Mladenović, predsednik štrajkačkog odbora. javno priznao da jeste akter snimka na kom se jasno vide vođe štrajka kako tuku pacijenta. Dodatno, pomenuti snimak je privatno vlasništvo jednog zaposlenog, koji je tokom aktuelne situacije video dostavio rukovodstvu, a u cilju pružanja podrške i pomoći u borbi da ova Ustanova više nikada ne bude mesto na kojem se vrši nasilje nad pacijentima. Isti snimak rukovodstvo je predočilo Ministarstvu zdravlja kao i nadležnim institucijama - navodi se u saopštenju ove klinike.

Rukovodstvo ove ustanove naglasilo je i da u svemu i isključivo poštuje zakon i odluke, kako države tako i inspekcijskih organa, a o svemu tome ima i dokaze. - U prilog tome govore i dve pismene konstatacije Ministarstva rada, da nije bilo obustave rada, obustave zarade, a ni zakonskih uslova za štrajk. Takođe, Policijska stanica "Savski Venac" pismeno je obavestila Kliniku da je poslala obaveštenje nadležnom tužilaštvu o kršenju zakona o javnom okupljanju, od strane organizatora protesta ispred Klinike. O pozadini i pravim razlozima protesta ispred Klinike i šetnje do Vlade najbolje svedoči činjenica da su isti bili predvođeni nekolicinom zaposlenih i aktivistima "Ne davimo Beograd", na čelu sa Dobricom Veselinovićem i Radetom Panićem, a na dan formiranja Vlade 26. oktobra 2022. godine - navodi se u saopštenju rukovodstva ove ustanove, u kom se odbacuju optužbe da je budžet ove ustanove oštećen.

Transparentno Klinika ima značajna sopstvena sredstva Rukovodstvo klinike Dr "Laza Lazarević" u saopštenju napominje i da su iskazi sa konferencije o tome da je budžet klinike oštećen takođe neistina: - Vraćeni su milionski dugovi iz prethodnog perioda, što potvrđuje i činjenica da Klinika na računu ima i značajna sopstvena sredstva u vrednosti od preko 30 miliona dinara. Finansijsko poslovanje je transparentno, vrši se elektronskim putem i javno je dostupna informacija svim nadležnim institucijama. Kada je reč o nabavci uniformi i klompi za zaposlene, aktuelno rukovodstvo se izborilo da zaposleni posle 15 godina konačno dobiju osnovna sredstva za rad, i to pre tri godine.

