SITNO BROJIMO DO PRVOG VEĆEG SNEGA: Meteorolog najavio nagli pad temperature za 15 stepeni VEJAĆE ŠIROM SRBIJE

U Srbiji se do kraja sedmice očekuje česta kiša, ali u noći ka ponedeljku 12. decembra doći će do jačeg zahlađenje sa snegom i prvi sneg bi mogao kratkotrajno pasti u većem delu Srbije uz pad temperarure za 10 do 15 stepeni.

Sutra i u četvrtak biće pretežno oblačno i u većini predela povremeno sa kišom, a nešto više padavina očekuje se na zapadu Srbije, u Podrinju, Mačvi i Kolubarskom okrugu gde se očekuje da padne oko 20 mm kiše po kvadratnom metru. Na jugu i jugoistoku biće suvo, a suvo će u sredu ujutro biti i u Vojvodini.

U severnoj polovini Srbije duvaće severni i severoistočni vetar i u tim predelima biće znatno hladnije u odnosu na južnu polovinu zemlje gde će duvati južni i jugozapadni vetar.

- Minimalna jutarnja temperatura tokom oba dana biće od 3 do 7°C, u Beogradu oko 5°C, a u sredu na severu Vojvodine zbog suvog i vedrijeg vremena očekuje se i slab mraz zbog većeg izračivanja vazduha, pa će minimalna temperatura u sredu ujutro na severu Vojvodine biti i do -2°C. Maksimalna temperatura i u sredu i u četvrtak biće od 5°C na severu Vojvodine do 15°C na jugoistoku Srbije - kaže meteorolog.

Petak i vikend

Snažna ciklonska aktivnost doneće Srbiji tokom petka i vikenda oblačno i kišovito, ali i veoma toplo vreme za sredinu decembra jer će se naše područje nalaziti u prednjem delu ciklona, pa će preovladavati snažna jugozapadna visinska strujanja, uz priliv veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike preko Mediterana preko našeg područja, dok će se ledena vazdušna masa sa severositoka Evrope i Skandinavije u sistemu snažnog severoistočnog strujanja spustiti do Britanksih ostrva i zapada Evrope uz sneg.

Sledeća sedmica U utorak centar ciklona odmakao bi dalje na istok i oslabio uticaj na Srbiju, a ojačao visok pritisak sa zapada uz stabilizaciju vremena. Ipak, ostalo bi i dalje hladno, uz severozapadna strujanja. U utorak jutro slab mraz, a tokom dana suvo i hladno, uz temperature od 3 do 7°C. Sredinom sledeće sedmice u Srbiji bi bilo hladno i tmurno, ujutro uz slab mraz, a tokom dana uz temperature od 2 do 8°C, slabih padavina može biti ponegde na jugu Srbije. Prema trenutnim prognozama nakon 18. decembra usledilo bi otopljenje i porast temperatura.

Biće oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju i obilnije padavine, a palo bi ukupno od 20 do 60 mm kiše po kvadratnom metru, lokalno i više. Ekstremno obilne padavine očekuju se u oblasti Jadrana i Dinarida, kao i širom Crne Gore, Hercegovine i Dalmacije. Sa snažnim jugozapadnim visinskim strujanjem, osim tople vazdušne mase, do našeg područja stigo bi preko Mediterana i pesak iz Sahare, pa bi kiša padala sa česticama pustinjskog peska sa severa Afrike.

Duvali bi jaki južni vetrovi, a u košavskom području i na planinama jugoistočni vetar imao bi olujne udare.

- Kišovito će biti i na najvišim planinama tako da bi ski sezona počela u znaku kiše i bez snega. Maksimalna temperatura u petak od 10 do 15°C. Za vikend još toplije, a vrlo tople bile bi i noći uz minimalne jutarnje temperature od 8 do 12°C, a tokom dana od 12 do 18°C, u Beogradu i do 16°C, a u nedelju na severu Vojvodine do 10°C - kaže Đorđe Đurić.

Obrt između nedelje i ponedeljka

U nedelju pred kraj dana i tokom večeri, centar ciklona odmaknuće se istočnije ka Karpatima, pa se prvo do severa, a tokom večeri i noći i do ostalih predela Srbije očekuje prodor veoma izraženog hladnog fronta, uz prodor i veoma hladne vazdušne mase iz centralne Evrope i iz oblasti Alpa.

Jak južni i jugoistočni vetar bio bi tokom večeri i u noći ka ponedeljku u skretanju na jak severozapadni, a temperatura bi u kratkom vremenskom intervalu bila u padu za 10 do 15 stepeni, pa bi kiša u noći između nedelje i ponedeljka prvo na severu Srbije prešla u susnežicu i vlažan sneg, tokom noći i u planinskim predelima, a u ponedeljak ujutro i u većini ostalih nižih predela, osim na jugu, jugoistoku i istoku gde će i dalje biti kišovito i toplije.

- U ponedeljak u većini predela očekuju se susnežica i sneg, na jugu, jugoistoku i istoku Srbije kiša, a tokom dana kiša i susnežica i u ostalim nižim predelima Srbije, dok se sneg očekuje u brdsko-planinskim predelima. U nižim predelima uglavnom bi prošlo bez formiranje snežnog pokrivača jer bi temperature i dalje ostale oko ili iznad 0°C, a iako se ponegde formira snežni pokrivač, biće svega nekoliko cm i brzo će se topiti - kaže meteorolog.

U brdsko-planinskim predelima očekuje se 10 do 20 cm snega, a lokalno i više. Maksimalna temperatura u ponedeljak od 2°C na severi u na zapadu do 8°C na jugu i istoku Srbije, u Beogradu do 3°C, a prve pahulje Beograd bi mogao videti u ponedeljak ujutro, dok bi se prema Avali formirao i manji snežni pokrivač.

