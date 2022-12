POP SVETI VODICU ZA 2.000 DINARA, CENU DIGAO ZBOG POSKUPLJENJA GORIVA: Ko ne plati, upisuje ga u knjigu dužnika, a domaćini BESNI!

Nakon sveštenika u Nišu, koji su rešili da zbog globalnih poskupljenja, koja su se odrazila i na Srbiju udare novu tarifu, pa svećenje vodice za slave naplaćuju 800 dinara, i njihove kolege u nekim drugim krajevima su rešile da dignu cenu.

I to znatno više. Tako saznajemo od meštana sela Kusadak, koje se nalazi između Smederevske Palanke i Mladenovca, da lokalni pop već pomenutu "uslugu" naplaćuje čak 2.000 dinara! A to je u odnosu na samo pre nekih pola godine poskupljenje od 100 odsto! Za tu svoju računicu on ima i opravdanje - cenu goriva!

- Pomaže Bog. Doći ću sutra ujutru kod vas između 11 i 12 časova da svetim vodicu za slavu. Cena je od ove godine 800 dinara, a počinjemo i sa skupljanjem po 10 evra (ko može i više) priloga za obnovu krova na hramu - navodi se u poruci koju je sveštenik Eparhije niške poslao jednom domaćinu, a koja je objavljena na stranici udruženja potrošača Efektiva.

A ono što se zbiva u Kusadaku je... Procenite sami. Sveštenik dođe u kuću, osvešta vodicu, ostavi crkveni kalendarčić i taj čin od tri minuta naplati 2.000 dinara.

- Pljačka! Pričali su mi domaćini iz sela koji su slavili Đurđic da im je pop došao i rekao da je poskupelo svećenje jer je skočila cena goriva. Ja slavim Svetog Nikolu i očekujem njegov dolazak, plašim se koliko li će tek meni da naplati, možda je opet poskupelo jer su opet cene skočile - priča nam penzioner Slobodan Nikolić iz ovog mesta i dodaje:

- Ljudi u selu se bune, pitaju kome da se žale jer je to previše. Za Uskrs mi je naplatio 1.000 dinara, a sad će duplo.

On navodi i da sveštenik samo dođe, ne donese crkvenu svećicu ni tamjan, već sve njegova žena, odnosno domaćica mora da pripremi.

- Dođe na gotovo, osvešta, ostavi crkveni kalendarčić i ode. Ako slučajno domaćin kaže da nema možda toliko para kod sebe, on u svojoj svesci ubeleži koja kuća mu nije platila uslugu, lupi recku tom domaćinu. Ako ja imam 22.000 dinara penziju i moram da spremim slavu, koja je veliki trošak, njemu dam 2.000, šta će meni da ostane. Meštani su besni jer nije u redu da pojedina sveštena lica lupaju recke i dižu cene - ističe Nikolić.

Kurir je ovim povodom juče kontaktirao sa sveštenikom Veliborom iz Eparhije šumadijske, koji kaže da nijedan sveštenik nema takve tarife:

U Vlasotincu Pop ostavlja kalendarčić U Vlasotincu i u okolnim selima sveštenici takođe imaju tarifu, a njihova cena se kreće od 500 do 1.000 dinara. Meštani kažu da je i u ovom mestu službovao sveštenik koji je sa sobom nosio beležnicu, u koji je upisivao dužnike domaćine, ali i ostavljao crkveni kalendarčić kada osvešta vodu.

- Svako od sveštenika poznaje svoje parohijane i nijedno svešteno lice neće zahtevati od domaćina taj novac ukoliko nema ni plate ni penzije. Nikada nisam čuo da sveštenici imaju svesku u koju upisuju recke. S druge strane, i parohijani znaju da sveštenici nemaju ni plate, a ni penzije, te da i oni žive od parohijana, ali nijedan neće insistirati na prihodu ako zna da porodica nema. Meštani koji se bune treba da dođu do eparhije da nam to i kažu.

