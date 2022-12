U SOKOBANJU ĆE SE ZA DOČEK SJATITI SRBI, BUGARI, RUMUNI I RUSI! Nudi se raznovrsan NG program, ali i ZIMSKI DETOKS ORGANIZMA

Ako Sokobanja i njena priroda leti očaravaju svojim raskošnim zelenilom, njene plave i bele nijanse pružaju turistima jedinstven doživljaj i okrepljuju snagu i dušu u zimskim mesecima. Plave boje potiču od njenih lekovitih izvora i mineralnih voda u kojima se može uživati svih 365 dana u godini, a posebno predstavljaju tajnu dobrih osećanja tokom zimskih meseci.

Posebna draž je biti u Sokobanji tokom novogodišnjih praznika i Božića, kažu za Kurir iz Turističke organizacije Sokobanja.

1 / 5 Foto: Turistička organizacija Sokobanja

- Većina ugostiteljskih objetaka uz Sokobanji već je spremna za nastupajuće praznike. U duhu tradicije dekorisani su objekti, pripremljeni praznični proizvodi i meniji. Iz razloga štednje električne energije ove godine dekorativna rasveta u Sokobanji (glavnoj pešačkoj zoni, parkovima i užem centru) zablistaće od 15. decembra i biće u funkciji samo mesec dana, do 15. januara, odnosno nakon dočeka pravoslavne Nove godine - kaže za Kurir Ljubinko Milenković, direktor TO Sokobanja. Navodi, u sokobanjskim hotelima, restoranima, ugostiteljskim objektima (kafeima, klubovima) za najluđu noć pripremaju se veoma interesantni programi za poznatim izvođačima i bogatim menijem za novogodišnju večeru i reprize dočeka.

- Većina aranžmana (oko 70% već je rasprodata). Najveći deo turista koji dolaze ovde su iz Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, i drugih urbanih centara iz Srbije i bivše Jugoslavije, ali se očekuje i veći broj inostranih turista, pre svega iz susedne Bugarske, Rumunije, Rusije… Iz navedenih razloga Turistička organizacija Sokobanja, godinama unazad ne organizuje doček na trgu, kako besplatnim programima ne bi bila nelojalna konkurencija, nosiocima turističke ponude. Međutim u organizaciji opštine i Turističke postiocima se nudi drugi sadržaji tokom zimskih meseci - kaže naš sagovornik.

A već 20. decembra u centru Sokobanje počinje novogodišnji vašar. Na štandovima u centru varoši posetiocima se nude raznovsrni suveniri i proizvodi sokobanjskog kraja (med, poslastice, organska hrana, čajevi) 29. decembra, za sve najmlađe goste i meštane Turistička organizacija priređuje doček Deda Mraza.

- Uz glumce, animatore i muziku, Deda Mraz stiže u Sokobanju u amfiteatar ispred muzeja, u17:00 sati. Pored druženja, Deda Mraz će svoj deci podeliti slatkiše i pokušati da ispuni njihove želje. 1. januara, tačno u podne, u pešačkoj zoni u Bašti Ozren, Turistička organizacija za sve turiste i meštane organizuje Baštu otvorenog srca. Ovaj događaj traje do večeri i podrazumeva odličnu zabavu za sve koji su se odmorili od najluđe noći i odličnu uvertiru u reprizu dočeka. Podrazumeva besplatnu tradicionalnu zakusku za sve prisutne, tople napitke i naravno rtanjski čaj, trubače - pobednike takmičenja u Guči, muzičare i animatore koji posetioce nagrađuju prigodnim nagradama - ističe naš sagovornik.

Svi novogodišnji paketi su po, navodi on, veoma pristupačnim cenama:

- Doček Nove godine može u Sokobanji da košta od 2.000 do 9.000 dinara po osobi, zavisno od toga za koju se varijantu turisti opredele. Cene dočeka u kafeima i klubovima su nešto niže, dok u luksuznim hotelima i restoranima, po osobi se kreće i do 80 evra. Slična situacija je i u smeštajnoj ponudi, cene najma napr. dvokrevetnog apartmana u višoj kategoriji kreće se u rasponu od 2.500 – 3.500 dinara (1.250 – 1500 po osobi) do 12.000 i 15.000 dinara u hotelima visoke kategorije, a uključenim svim sadržajima, spa, ishranom u luks restoranu i slično.

1 / 7 Foto: Turistička organizacija Sokobanja

A za doček pravoslavne Nove godine, pripremaju se slični programi u ugostiteljskim objektima, ali uz tradicionalne programe i zakusku.

- Počev od 8. decembra, kada je u Sokobanji Winter Spa opening, startuje jedinstven banjski proizvod u zemlji i regionu - Spa detoks. Na raspolaganju turistima će biti tokom cele zime i ranih prolećnih meseci. Ovaj jedinstven turistički proizvod podrazumeva niz sadržaja koji će uticati na potpuni relaks i detoks organizma. Njegova okosnica su spa usluge, ali u dva originalna objekta: spa centru u Amamu, objektu koji je star 5 vekova i koji je još uvek u funkciji i koji se napaja lekovitom vodom sa glvnog termalnog izvora u Sokobanji - kaže Milenković, i dalje objašnjava:

- Tursko kupatilo Amam, nalazi se u strogom centru Sokobanje u centralnom banjskom parku i datira iz 15. veka. Izgradili su ga Turci na temeljima rimskih termi. Prvi put je obnovljeno u 19. veku (1834. god.) za vreme vladavine kneza Miloša Obrenovića. Iz tog perioda datira i kneževa kada, koja je pod zaštitom države i predstvalja kulturno-istorijski spomenik od velikog značaja. Poslednji put je obnovljeno 2005. god. U njemu je i posle renoviranja sve ostalo autentično, muški i ženski bazen i kada Knjaza Miloša Obrenovića. U Amamu su banjskim gostima na raspolaganju različiti programi koji obuhvataju manuelne i podvodne masaže, biserne kupke i kupanje u termalnoj vodi. Tursko kupatilo ima dva termomineralna izvora, temperature između 43 i 47ºC. Pod zaštitom je države kao spomenik kulture od velikog značaja. Korisnici ovog sadržaja i stovremeno uživaju i objektu modernog i jednog od najlepših Spa centara u zemlji – hotela „Sunce“, koji se prostire na više od 1.500 kvadrata i podrazumeva sadržaje koje nude tri bazena, đakuzi, šest vrsta sauna, slanih soba, tunel iznenađenja…

1 / 4 Foto: Turistička organizacija Sokobanja

Jedinstveni doživljaj je spoj duge tradicije i modernog u funkciji očuvanja zdravlja. Potpunom resetovanju organizma doprineće i sadržaji na otvorenom, koje priređuju turistički animatori hotela Sunce“, u prvoj ekološkoj opštini u Srbiji, što podrazumeva obilaske prirodnih atrakcija, i rekreativne aktivnosti na klizalištu i sankalištu u Sokobanji. Nezaobilazni i veoma značajan deo ovog programa je gastronomski deo, odnosno lokalni specijaliteti, pripremljeni od namirnica iz sokobanjskog kraja. Hrana koja okrepljuje i vraća snagu organizmu. Visok procenat namirnica od kojih se pripremaju jela u restoranu hotela Sunce i sokobanjskim ugostiteljskim objektima, potiče sa područja opštine Sokobanja od lokalnih proizvođača, koji se poljoprivredom i stočarstvom bave na tradicionalan, ekstenzivan način. Otuda potiče divan ukus hrane u Sokobanji i visok kvalitet pripremljenih jela. Veliki je izazov, odlučti se, koji specijalitet najpre probati: domaću gibanicu sa sokobanjskim sirom, kravajčiće, jagnjetinu ili junetinu pripremljenu ispod sača, čuveno sokobanjsko jelo šuš - muš, ili tradicionalni srpski roštilj na banjski način, dok će rtanjski čaj će za kratko vreme vratiti toplinu svakom organizmu.

- Pored uživanja u sokobanjskim otvorenim i zatvorenim bazenima, saunama, i ostalim spa sadržajima, tokom snežnih dana, neposredna okolina Sokobanje, pruža mnogobrojne mogućnosti. U funkciji su sankališta na brdu Popovica, klizalište u centru Sokobanje sa sintetičkim ledom, koje je u funkciji od početka novembra do kraja marta, a bela prostranstva planina koje je okružuju omogućavaju ljubiteljima ekstremnih sportova šansu za nesvakidašnja iskušenja. Svakako je najtraktivniji zimski uspon na Šiljak, vrh Rtnja u organizaciji PD "Oštra Čuka" iz Sokobanje - kaže on i dodaje da za sport i rekreaciju u Sokobanji, posetioci imaju izbor na svakom koraku.

foto: Turistička organizacija Sokobanja

- Kupanje i plivanje u bezenima sa termalnom ili hladnom vodom, tenis, košarku, rukomet na terenima i zatvorenim sportskim objektima, trčanje trim stazom na Banjici, ribolov na Bovanskom jezeru i reci Moravici, biciklizam… sve to i još više za aktivni odmor u Sokobanji i okolini.

Kurir.rs / Suzana Trajković

Bonus video

03:05 NAŠ NOBELOAC JE OBOŽAVAO SOKOBANJU! Ivo Andrić je svaki odmor koji je mogao koristio da dođe u banju