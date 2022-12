NBS DIGLA KAMATU NA 5%, DINARSKI ZAJMOVI BIĆE JOŠ SKUPLJI: Finansijski stručnjak otkriva DO KADA ĆE RATE ZA KREDITE DA RASTU!

Narodna banka Srbije povećala je referentnu kamatu za 0,5 odsto, što je deveto uzastopno povećanje od početka godine, tako da ona sada iznosi pet odsto. Finansijski stručnjaci napominju da će to direktno uticati na novo poskupljenje dinarskih kredita, ali očekuju i da će rast kamata uskoro biti zaustavljen.

Naime, Izvršni odbor Nardone banke Srbije (NBS) odlučio je da poveća referentnu kamatnu stopu za 50 baznih poena, na nivo od 5 odsto. U istoj meri povećana je i stopa na depozitne olakšice - na 4 odsto, kao i stopa na kreditne olakšice - na 6 odsto.

Guvernerka Jorgovanka Tabaković foto: Stefan Jokić, Shutterstock, Beta Miloš Miškov

- Donošenjem ovakve odluke, Narodna banka Srbije nastavlja da pooštrava monetarne uslove i utiče na ograničavanje sekundarnih efekata rasta cena putem inflacionih očekivanja i time doprinosi da se inflacija u Srbiji nađe na opadajućoj putanji i vrati u granice dozvoljenog odstupanja od cilja do kraja perioda projekcije - navodi se u saoštenju NBS.

Signali popuštanja

Izvršni odbor NBS je istakao da se ekonomija Srbije i dalje suočava sa znatnim troškovnim pritiscima iz međunarodnog okruženja, iako ima signala njihovog popuštanja.

- Pritom, i dalje izražene geopolitičke tenzije i volatilno kretanje svetskih cena energenata i hrane prethodnih meseci pod uticajem brojnih faktora na strani ponude i tražnje upućuju na opreznost monetarne politike Narodne banke Srbije. Prema prvim procenama za novembar, inflacija u zoni evra, našem najvažnijem ekonomskom partneru, smanjena je po prvi put u poslednjih 17 meseci na nivo od 10 odsto, što je bolji ishod od očekivanog, zahvaljujući usporavanju rasta cena energenata, dok cene hrane i bazna inflacija još uvek nisu usporile rast - navode iz NBS i dodaju da se u 2023. godini i dalje očekuje recesija.

- Nastavak pooštravanja monetarnih politika Evropske centralne banke i Sistema federalnih rezervi očekuje se i u narednom periodu, ali se procenjuje da će se tempo povećanja kamatnih stopa usporiti, odnosno da će visina njihovog povećanja na pojedinačnim sastancima biti manja od dosadašnjih - smatraju u NBS.

Takođe, kako dodaju, sve manje su izraženi zastoji u globalnim lancima snabdevanja, a smanjene su i svetske cene primarnih proizvoda, pre svega energenata, što bi takođe trebalo da doprinese smirivanju inflatornih pritisaka u narednom periodu.

Inače, centralna banka je od aprila čak devet puta uzastopno povećavala ključnu kamatu i to ukupno za 400 baznih poena, tako da je, zaključno sa najnovijim povećanjem, sa jednog procenta stigla do trenutnih pet odsto.

Obuzdavanje inflacije

Zoran Grubišić iz Beogradske bankarske akademije rekao je da naša zemlja prati trend podizanja kamatnih stopa, s tim što vodi politiku ciljane inflacije. To znači da se kamatne stope podižu za manji procenat ali češće. On je dodao da je to potrebno kako bi se inflacija dovela pod kontrolu.

Zoran Grubišić foto: Beta

- Meni se čini da se polako iscrpljuje efektivnost ovog insturmenta monetarne politike. Ne očekujem sledeće godine značajnija podizanja. Možda nešto jako blaže u prvom kvartalu. Očekujem da kamatne stope ostanu na ovom, sada slobodno možemo da kažemo, relativno visokom nivou i to cele sledeće godine. Po mom mišljenju, to će biti sasvim dovoljno da uz neke stvari, to malo zaustaviti. Ova inflacija jeste inflacija troškova koja se kombinuje sada sa inflacijom tražnje - rekao je on za Euronews Srbija.

Kaže da veruje da će se situacija na energetskom tržištu malo smiriti kao i da veruje da će to uticati na to da se inflacija upregne. Zbog toga, navodi, ne veruje da će tokom naredne godine biti nekih većih podizanjja kamatne stope.

Upitan šta će novo povećanje značiti za građane, a šta za privredu, jer mnogima stižu obaveštenja od banaka o promeni stopa i skupljim kreditima, Grubišić kaže da to pre svega može da utiče demotivisavajuće na građane i privrednike.

- Sve koji su u režimu varijabilne kamatne stope, a to je većina kredita, rate će skočiti i to za očekivanih tih pola procenata. Odnosno oni koji su stambeni krediti, oni će sačekati ovu meru sredinom decembra. Nešto slično važi i za privredu. Mislim da će to malo više da destimuliše investicionu klimu ali to je nešto što je u ovom trenutku potrebno uraditi i to je taj racio žrtvovanja u eknomiji. Da bi postigli makroekonomsku stabilnost i doveli inflaciju pod stabilnost morate da platite i određenu cenu - rekao je on.

Grubišić je rekao da oni koji žele da sebi kupe stan i ne oklevaju, jer je, smatra, za to uvek dobar trenutak. Međutim, nema tavak savet i za investitore.

- Onome kome sada treba kredit, a tu pre svega mislimo o dugoročnim, pre svega stambenim, uvek je pravi momenat. Ako vam sada treba. Za nekoga ko će korisnički, za tehničke stvari kao što je tekuća potrošnja ili kupovina stambene jedinice u kojoj bise živelo, rešavanje nekog egzistencijalnog problema uvek je pravi trenutak. Međutim, za velike investitore oni treba da razmisle - ocenio je Grubišić.

Kmatne stope doživljavaju svoj pik

On veruje i da kamatne stope doživaljaju svoj pik, što bi moglo da se shvati da je izvesno dovođenje inflacije pod kontrolu.

- Kamatne stope idu na viši srednji nivo. Nisu daleko od pika. To govori da se inflacija dovodi pod kontrolu. To je prvenstveno u Americi. Svi mi smo međusobno globalizovani. Rekao bih da se ovde postiže makroekonomska stabilnost i da će moći lagano da se spuštaju kamatne stope u nekom periodu i da se da podsticaj za ekonmski rast. Valja i posle iz te receisje izaći. Sve su to prirodni ciklusi - smatra on.

Kurir.rs/Euronews