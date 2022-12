AUTOMOBILI, MOTORI, KOMBIJI NA IZVOL'TE! Carina organizuje licitaciju trajno oduzetih vozila POGLEDAJTE (FOTO)

Carinarnice Vršac i Kragujevac organizovaće u sredu i četvrtak, 14. i 15. decembra, internet prodaje trajno oduzetih vozila, za koje zainteresovani već mogu da se prijave na sajtu Uprave carina (https://licitacije.carina.rs/#/).

U ponudi Carinarnice Vršac, čija će e-licitacija biti održana 14. decembra 2022. godine od 12:00 do 14:00 časova je šest putničkih automobila, po jedno teretno, terensko i priključno vozilo, dva kvadricikla i dva motocikla.

foto: Carina Srbije

Krajnji rok za uplatu kaucije za učešće na licitaciji je subota do 24 časa.

Carinarnica Kragujevac će internet prodaju 10 putničkih i dva teretna vozila održati 15. decembra od 09:00 do 15:00 časova.

foto: Carina Srbije

Razgledanje vozila zakazano je za sutra od 09:00 do 12:00 časova u skladišnom prostoru Carinarnice Kragujevac, Dragobraća bb, a svi zainteresovani uplatu neophodne kaucije za učešće mogu da izvrše najkasnije do nedelje do 24.00.

foto: Carina Srbije

Opšti uslovi učešća i korisničko uputstvo dostupni su kako u samoj aplikaciji, tako i na sajtu Uprave carina u rubrici ''Objašnjenja'' https://www.carina.rs/dokumenti/carinski-propisi/objasnjenjaupravecarina.html

foto: Carina Srbije

(Kurir.rs)