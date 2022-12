PRVI AVION POSLE 22 GODINE POLEĆE ZA KINU: Premijerka Brnabić ispraća let za Tjenđin

Prvi direktan let od Beograda do Tjenđina poleće danas. Premijerka Ana Brnabić ispraća avion na aerodromu "Nikola Tesla" prvi let na novoj avionskoj liniji.

Nacionalna avio-kompanija ponovo uspostavlja direktne letove do Kine posle 22 godine, odnosno od oktobra 2000. godine, kada je tadašnji JAT poslednji put leteo za Peking.

Premijerka je rekla da je let za Tjenđin značajan, jer je praktično to direktan let za Peking, budući da brzim vozom od aerodroma u Tjenđinu do Pekinga treba 30 minuta.

- Želim da se zahvalim Narodnoj Republici Kini i ambasadorki Čen Bo na svemu što smo zajedno uradili - rekla je.

1 / 29 Foto: Zorana Jevtić

Simbolično, ovaj današnji dan i direktan let, su pokazatelj našeg prijateljstva, istakla je Brnabić.

Er Srbija će biti jedina evropska avio-kompanija koja leti iz Tjenđina i jedna od samo nekoliko evropskih kompanija koje u ovom trenutku imaju direktne letove do Kine.

Povodom prvog leta, na aerodromu će biti organizovana konferencija za medije kao i obilazak putničkih kabina jednog od širokotrupnih aviona "erbas" A330-200 iz flote Er Srbije za dugolinijski saobraćaj, saopštila je ranije Er Srbija.

(Kurir.rs)